(VIDEO) “Rápidos y furiosos 9”: Secuela sin combustible

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pérdida de tiempo que supone para mí sentarme en un asiento durante dos horas y media para ver “Rápidos y furiosos 9” no se repara ni llevándola a la mejor mecánica del mundo.

Me atrevo a decir que esta secuela, dirigida nuevamente por Justin Lin (la quinta que filma para la franquicia), quizá no sea tan mala como los últimos episodios, pero su ejercicio mareante de carros magnetizados y espionaje internacional me parece tan previsible y repetitivo como las llantas de un neumático sobre la carretera y rara vez sus secuencias de acción me producen algún asombro cuando presenta las misiones imposibles que ridiculizan las leyes de la física a todo gas.

La trama muestra ahora a Dom Toretto como lo que siempre ha promovido en los memes de la internet: ser padre de familia; llevando una vida tranquila con su esposa Letty y su pequeño hijo Brian en una granja remota, aunque un día se ve obligado a reunir a su equipo otra vez para detener un grupo de mercenarios liderados insólitamente por el hermano desaparecido de Dom llamado Jakob.

Como es de esperar, el conflicto que rodea la peligrosa tarea se origina por heridas familiares y una hermandad rota que, por medio de la analepsis, a veces dialoga con el pasado de Toretto para introducir la motivación de ambos personajes, algo que sin duda tiene coherencia. Pero el detonante pisa el acelerador de forma precipitada para que nuevamente el equipo de Super Toretto y los ladrones de carros salven al mundo de los villanos megalómanos de plástico desechable.

Hay tiroteos, carros magnetizados, persecuciones a toda velocidad por las calles de ciudades famosas, pirotecnia, peleas cuerpo a cuerpo, saltos acrobáticos generados por ordenador, caras viejas y nuevas, muertos que resucitan con giros superficiales y, ahora también, hasta viajes espaciales.

Entiendo perfectamente la necesidad de Lin y de los guionistas para abarcar todos los territorios genéricos posibles con el fin de que los resultados de la taquilla sigan siendo favorables para satisfacer las necesidades inmediatas de los fanboys de consumo rápido que desean acción masturbatoria y desenfreno sin sentido, pero ya los excesos están comenzando a adquirir el tono de una parodia bastante autoconsciente de su artificio con las acciones exageradas y el reciclaje de personajes planos que, aparentemente, saben manejar lo que sea que tenga volante, ruedas y un par de botones.

Es una secuela sin combustible que se precipita como un coche por el barranco.

Ficha técnica

Título original: Fast & Furious 9 (F9)

Año: 2021

Duración: 2 hr 23 min

País: Estados Unidos

Director: Justin Lin

Guion: Daniel Casey, Gary Scott Thompson

Música: Brian Tyler

Fotografía: Stephen F. Windon

Reparto: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Charlize Theron,

Calificación: 5/10

