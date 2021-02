(VIDEO) Randle anota 44 puntos y Knicks logran tercer triunfo seguido

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El ala-pívot Julius Randle confirmó su gran momento de forma al anotar 44 puntos que ayudaron a los New York Knicks a vencer por 123-112 a los Hawks de Atlanta y conseguir la tercera victoria consecutiva la mejor racha que hay actualmente en la NBA.

Randle estableció una nueva marca individual al anotar siete triples, de los 17 que logró el equipo, la mejor de la temporada.

Junto a Randle, que también aportó nueve rebotes y cinco asistencias, el alero RJ Barrett anotó 21 puntos como segundo máximo encestador.

THIS MAN IS AN #NBAALLSTAR @J30_RANDLE pic.twitter.com/mqrjBQL4pw

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 16, 2021