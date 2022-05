(VIDEO) Ramón Ceballos asegura oposición no tiene “calidad moral” para exigir al Gobierno  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Respecto a las críticas realizadas por los partidos de mayor oposición al gobierno de Luis Abinader, el diputado de ultramar, Ramón Ceballos, manifestó que esta no tiene “calidad moral para exigir”, porque durante su estadía en el poder no solucionó ninguna de las problemáticas existentes en la República Dominicana.

“La oposición mayoritaria tiene muy poca calidad moral para hablar y exigir cosas, porque ellos se pasaron 20 años ahí y no hay una sola condición social en este país, no hay un solo problema en este país, resuelto por los gobiernos, no pueden decir que resolvieron algo, porque no hay nada resuelto”, expresó.

En una entrevista realizada por Francisco Holi Matos y Dolphy Peláez en el programa “En el Foco” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ceballos también sostuvo que durante 20 años en el país hubo “un secuestro de la institucionalidad democrática”, porque todas instituciones estatales fueron raptadas y no había acceso a la información.

En ese orden, el funcionario indicó que debido a esto en la República Dominicana nunca hubo un régimen de consecuencias ante actos cuestionables.

“No es verdad lo que dice Leonel Fernández dice, que desde que él era presidente a partir del 2010, é institucionalizó el Ministerio Público, ¡eso es falso! y es falso porque las últimas informaciones que nosotros tenemos de levantamientos que se han hecho, es que 82% de los fiscales y ayudantes fiscales son cuadros del partido Fuerza del Pueblo, de Leonel, y los otros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, expresó.

De igual forma, el legislador se manifestó a favor de una modificación constitucional con el objetivo de se elimine el párrafo del artículo 20 que limita las aspiraciones políticas de dominicanos que adquieren otra nacional, lo que coarta derechos al 20% de la población dominicana.

Garantizó que esta modificación a la Carta Magna que promueve el partido oficialista no tiene nada que ver con la satisfacción individual de algunas personas, en cambio expuso que esta es una teoría que ha vendido el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, para poder reclutar la mayor cantidad de miembros del Partido de la Liberación Dominicana.

“Se llevó varios senadores y varios diputados, sin embargo, es capaz de decir en la Junta Centra Electoral, que el PRM está haciendo un proceso de cabildeo hacia la oposición, para arrastrar la oposición para el PRM”, exclamó.

Además, Ramón Ceballos realizó planteamientos entorno a los escándalos que involucran a la Policía Nacional e indicó que esta es una realidad latente desde hace muchos años y que no se va a resolver en poco tiempo. Indicó que el problema con la Policía no se limita a esta sola institución, sino que existe un entramado que también involucra a jueces ya otras autoridades, y esto también hay que desmantelarlo.

