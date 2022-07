(VIDEO) Ramón Alburquerque afirma “la mayor corrupción es del PLD y la Fuerza del Pueblo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque sostuvo que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo quieren decir que ahora hay mucha corrupción porque “tienen la soga al rastro”, ya que el pueblo votó contra la impunidad.

“La mayor parte de la corrupción es del PLD y la Fuerza del Pueblo, y por tanto ellos quisieran ahora esta algarabía que usted oye en torno a que fulanito intentó robarse una pintura, que fulanito hizo un cheleo allí, que fuera cierto, pero no es cierto, porque las denuncias mismas, en su mayor parte, las están haciendo las propias instituciones públicas”, expresó.

El ingeniero consideró que se debe reconocer que este Gobierno ha cortado la corrupción y ha controlado el derroche al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También aseguró que el país cuenta con un Ministerio Público designado por esta administración que está haciendo el trabajo “por primera vez en la historia”, por lo que sostuvo que todavía nadie puede decir que este gobierno es corrupto.

Electricidad

El experto en temas de energía y minas consideró que en momentos de crisis a ningún gobierno se le debe ocurrir, aumentar peajes, eliminar subsidios ni aumentar tarifas, y lo que sí puede es hacer la administración más eficiente.

“Vinimos y propiciamos la firma del Pacto Eléctrico porque estamos nosotros en el Gobierno sin cambiarlos 10 puntos aquellos que dimos razones para no firmar, pero eso contenía el aumento de la tarifa y la eliminación de los subsidios y se ha venido a dar ahora, diciendo la Superintendencia de Electricidad que lo que iba a aumentar era un 9% y tenemos constancias en nuestros propios contadores de que han duplicado la factura”, expresó.

En ese sentido, se manifestó de acuerdo con que el Pacto Eléctrico sea enviado al Consejo Económico y Social (CES) para su revisión y se detengan los aumentos en la factura eléctrica.

Empleos

Durante su participación en el programa, el ingeniero afirmó que el Estado es el responsable de garantizar el empleo a los ciudadanos, por lo que el gobierno no puede decir cosas como que no hay empleos porque la nómica pública está abultada.

“El Estado es el garante de que cada ciudadano tenga un empleo, sea en la nómina pública y como no es racional sobre cargarla, entonces el Estado debe crear los incentivos para la empresa privada, porque no puede decirle a la gente yo no tengo empleo”, agregó.

