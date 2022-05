(VIDEO) Ramfis Trujillo cuestiona plan de seguridad del presidente Abinader y repudia abusos policiales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), cuestionó este miércoles el plan de seguridad ciudadana que el presidente Luis Abinader le sugirió implementar en el 2018 al entonces jefe de Estado, Danilo Medina, para enfrentar la delincuencia y a su vez repudió los abusos policiales que han provocado la muerte de varios jóvenes en el país.

“Estamos a dos años y en plena Comisión de Reforma Policial. Los policías que están en las calles la gran mayoría son buenos, pero los desaprensivos le están haciendo un daño a la reputación de la Policía Nacional”, dijo Domínguez Trujillo tras participar en el 1° Congreso “Democracia, Elecciones e Identidad”.

Dijo de forma enérgica, que la sociedad no puede seguir tolerando los abusos policiales “porque lejos de estar protegiendo a la ciudadanía, la percepción es policía no me mates”.

El dirigente político subrayó la necesidad de realizar una reforma profunda, donde se saque a “todos los policías corruptos”, capacitar, equipar y dignificar el trabajo de los agentes del orden con salarios dignos.

Indicó que no se puede abusar de los jóvenes policías, que entregan su vida a la protección de la ciudadanía “simplemente por dos pesos”.

