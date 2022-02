(VIDEO) Rafely Rosario asegura que Magnolia Kasse cambió su vida y agradece a Dios por tenerla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero Rafely Rosario, reveló que la comunicadora Magnolia Kasse, con la que sostiene una relación sentimental desde hace siete años, cambió su forma de ver la vida, y al mismo tiempo dio gracias a Dios por haberla puesto en su camino.

“Magnolia es una bendición para mí, a Dios le doy las gracias todos los días por ponerla en mi camino, yo he aprendido bastante con ella, he madurado mucho, veo las cosas desde otra perspectiva y estoy enamorado, me siento en paz”, confesó.

Rosario emitió sus consideraciones en una entrevista realizada por Manuel Meccariello en el programa “Manuel y Hermes Magazine”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 10:19).

“Magnolia ya es parte de mí, nosotros ya tenemos siete años de noviazgo, toda mi familia está loca con ella, estamos felices todos porque ella es parte del clan”, expresó.

Asimismo, declaró que cometió un error hace un tiempo al emitir declaraciones en las redes sociales luego de que surgieran rumores de una supuesta ruptura entre ambos miembros del espectáculo.

“Yo cometí un error, ese fue un momento como de enojo, yo no sabía que eso iba a repercutir tanto, por eso es que me estoy manejando mejor, ya no me adentro mucho en las redes sociales, porque ya entendí el daño o el bien que se puede hacer con ellas”, subrayó.

En otro aspecto, el hijo del afamado merenguero Rafa Rosario, realizó una invitación a los jóvenes dominicanos a que consuman el merengue, resaltando que este ritmo forma parte de la identidad de los dominicanos, y aseguró que es un patrimonio cultural que todos deben cuidar.

“Estamos luchando para que el merengue siga, porque hacen falta nuevos exponentes, los exponentes que estamos ahora estamos haciendo una unión integral, estamos reuniéndonos, yo creo que a los dominicanos les hace falta apoyar más nuestra música”, expresó.

“El merengue es algo que llevo en la sangre, siempre me gustó desde pequeño, lo llevo en mis entrañas”, expresó el artista luego de hablar sobre la responsabilidad que implica ser miembro de la dinastía Rosario.

“Yo lo que estoy es haciendo mi parte tratando de que el merengue eche para adelante, yo ni salsero, ni abogado, yo defiendo nuestra música, para que nuestra música siga y trascienda a nivel internacional con los nuevos relevos debemos apoyarnos un poco más”, sostuvo Rafely.

