(VIDEO) Rafael Sánchez Cárdenas: Plan de desescalada está mal planificado por el Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, expresó este jueves que el Gobierno dominicano ha cometido un error en diseñar un plan de desescalada en tres semanas sin tomar en cuenta, según dijo, el criterio del ciclo viral de los 14 días ya que el país cuenta con alrededor de un 60% de población vulnerable ante el Covid-19 por falta de la aplicación de la segunda dosis.

“Yo creo que aquí hay un error en esa planificación por semanas que en total son 21 días, en 21 días estamos abiertos, de manera que hay que esperar los efectos que va a tener la apertura todavía con un 60% de vulnerables”, manifestó.

Sánchez Cárdenas emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota, Cristal Acevedo y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Manifestó que la desescalada “ni siquiera se planificó siguiendo el criterio del ciclo viral de los 14 días”, sosteniendo con esto que en una semana no se puede obtener un indicador del comportamiento del plan que se está implementando.

“En una semana usted no va a tener un indicador del comportamiento de la apertura para tomar las medidas sanitarias, de si echa para atrás o no, usted necesita un ciclo de los 14 días para tener con efectividad la evolución de la pandemia”, expresó.

También resaltó que el país tiene alrededor de un 39% de personas con las dos dosis contra el Covid-19, y cerca de un 25% no se ha aplicado aún la primera vacuna, por lo que consideró que se debe completar el esquema de las dos dosis al menos en un 80% e identificar quienes aún no se han vacunado.

“Hay que hacer un esfuerzo en profundizar la búsqueda de esa gente para que cumplan ese proceso de doble vacunación y no creo que debemos desviarnos de lograr las dos vacunas en cada uno de los ciudadanos dominicanos”, puntualizó.

Tercera dosis

Al hablar de la tercera dosis, Sánchez Cárdenas dijo que luego de culminar con el esquema de cobertura de dos vacunas contra el virus no hay espacio para otra, y en caso de que lleguen a existir evidencias que avalen lo contrario, consideró que no se debe aplicar un fármaco distinto al que usó la persona en primera instancia.

“Fue clarificado por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), que no existían estudios concluyentes que dijeran que el cruce de vacuna es totalmente serio”, agregó.

Asimismo, señaló que recientemente la vacuna de los Johnson & Johnson está siendo señalada como un fármaco que puede aumentar las probabilidades del síndrome de Guillain Barré, y en torno a eso, expresó que el país debe ser paciente y esperar que las investigaciones continúen.

Tras ser preguntado sobre las especulaciones que han surgido por las compras de vacunas que ha hecho el Gobierno dominicano, el exministro de Salud consideró que se compró en exceso, sin embargo, manifestó que para lograr la vacunación máxima “ese es el camino que se debe seguir”.

“Es evidente que desde el punto de vista ético, comercial y político lo que teníamos que hacer fue lo que se hizo, y yo creo que eso es y ha sido saludable para el pueblo dominicano”, destacó.

Manejo de la crisis

Al referirse al manejo que el actual Gobierno ha dado a la crisis sanitaria, el exfuncionario indicó que se ha estado siguiendo el documento base de planificación que dejó su gestión, aunque también dijo que lo han venido llevando con algunas debilidades, sobre todo en la parte comunicacional.

Reconoció que en la pasada gestión fueron quizás “muy intensos” en cuanto a comunicar, sin embargo, sostuvo que con las ruedas de prensa diarias pudieron contener el influjo que tenían las redes sociales en aquel entonces, las que dijo estaban marcando las pautas de la comunicación sobre el comportamiento del virus en el país.

“Ese elemento de comunicación cuando salimos se eliminó, y yo pienso que se generó una especie de vacío comunicacional que fue generando poco a poco una incertidumbre en la población, un ¿qué es lo que está pasando?, un ¿te enteraste?, y dejamos en manos de las redes sociales de nuevo la marcha del proceso de conducción de la pandemia”, consideró.

Asimismo, manifestó que a su salida del Ministerio todo el personal especializado en salud pública y epidemiología fue sustituido por médicos provenientes de clínicas, asegurando que esa acción creó una debilidad que “hasta en las estadísticas se puede ver”.

“Por ejemplo, en julio que fue el pico más alto de 1,200 casos por día promedio, pero en enero de este año 1,403 casos, de manera que tenían una positividad mayor, hijo de este elemento de la apertura, que ahora estamos en otro proceso similar”, añadió.

Gabinete de Salud

Al hablar sobre el Gabinete de Salud y quien lo encabeza, Sánchez Cárdenas consideró que lo importante en este caso es que tanto quien coordina, la vicepresidenta Raquel Peña, como el resto de los integrantes sepan jugar su rol y que el ministro del área, Daniel Rivera, ejerza su función rectora y marque las pautas de conducción.

Refiriéndose específicamente a la gestión del ministro Rivera, dijo que se ha visto una mejoría en la parte de la comunicación en comparación con la pasada gestión del doctor Plutarco Arias, aunque también sostuvo que han tenido algunas fallas en materia de vigilancia epidemiológica.

En ese sentido, señaló que los últimos boletines indican que la mayoría de pruebas que se han estado realizado para detectar el virus ha sido sobre la base de antígenos, cuando dijo que el examen “de oro” en este caso es el PCR.

Tras ser abordado sobre si considera que los datos que presentan los boletines se corresponden con la realidad, aseguró que las informaciones no están actualizadas, porque según dijo, están siendo ofrecidas con dos y tres días de retraso.

En tal sentido, señaló que en enero había una mortalidad muy baja registrada en los boletines epidemiológicos, lo que dijo no se correspondía con los datos hospitalarios, cuando los centros médicos públicos y privados estaban “prácticamente colapsando”.

“En enero hicimos una denuncia de ¿qué estaba pasando? cuando los datos hospitalarios decían que estábamos prácticamente colapsando los hospitales públicos y privados, las UCI, con los entubados que estaban en 65% y sabemos que cerca del 50% de los pacientes entubados mueren”, dijo.

Clases presenciales

En otro orden, Sánchez Cárdenas consideró que se debe hacer una planificación que esté dirigida al regreso a clases de manera presencial, bajo la condicionalidad de que la tasa de positividad para ese entonces esté por debajo del 5% o menos y que la cobertura de vacunación esté por encima de un 70% en toda la población con las dos dosis.

“Con estas dos condiciones yo creo que se puede hablar y que no haya ni un solo profesor sin vacuna, que no haya estudiantes mayores de 12 años que no estén vacunados, eso nos va a reducir a nosotros las posibilidades de contagio”, aseguró.

