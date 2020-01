(VIDEO) Rafael Paz dice ofrece una candidatura con propuestas claras al Distrito Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Rafael Paz expresó que ofrece a esta ciudad una candidatura con propuestas claras, de optimismo y que atacará la realidad que apena a muchos de sus habitantes.

“Un Estado existe para darle mayor calidad de vida a su gente, para buscarles soluciones, esa es mi visión. Yo he venido a esta sociedad a unir, no a desunir, a sumar, no a restar, a construir, no ha destruir”, indicó Paz.

“Le ofrezco al Distrito Nacional propuestas claras, una candidatura en positivo, con optimismo, con el objetivo de atacar la realidad que apena a muchos de los habitantes de las 70 comunidades del Distrito Nacional”, agregó.

Paz sostuvo además que trabajará “con toda la energía, con toda la vocación para hacer que nos convirtamos en una ciudad de oportunidades”.

El candidato a senador oficialista se expresó en estos términos al participar en el programa radial Súper 7 en la Mañana.

