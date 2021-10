(VIDEO) Rafael Paz dice Gobierno no tenía plan concreto para reforma policial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, sostuvo este lunes que las medidas anunciadas por el Gobierno como parte de la reforma policial, demuestran que a más de un año de haber tomado posesión, no había un plan concreto para enfrentar el tema, cuestionando a la vez dónde está el plan propuesto por el abogado y asesor Rudolph Giuliani, del cual tanto habló el presidente Luis Abinader en tiempos de campaña.

“Este Gobierno llegó ahí sin un plan, habiendo dicho que lo tenía, lo que implica que la demagogia ha sido la razón sustancial del problema que tenemos. Si vemos las aplicaciones nos damos cuenta que no había un plan, mira ‘Mi País Seguro’, que no es más que una copia de ‘Barrio Seguro’, lo único que le cambiaron el nombre”, sostuvo.

Paz emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por Alberto Tavárez y Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 25:24).

También reconoció que en los procesos de reforma institucional es correcto que hayan elementos externos que ayuden a evitar el corporativismo que se da en las organizaciones, no obstante, cuestionó cómo es posible que la reforma de un órgano tan sensible como la Policía Nacional sea completamente externa.

“No solo con una comisión local que no tiene un solo policía dentro, sino que ahora se va a contratar personas de fuera del país para que vengan a someter a un examen a los policías, yo creo que es un error porque si bien la reforma no puede estar en manos de los propios policías, excluirlos del proceso de definición estratégica ha sido un error grave de esta administración”, consideró.

Dijo apostar a las comisiones mixtas, al tiempo en que mencionó que en el país existen excelentes oficiales dentro de la Policía Nacional, y también hay personas de la sociedad civil que pueden aportar una visión fresca sobre el tema.

“Eso que han sacado, que no es el plan Giuliani, adolece e ese problema de enfoque, y mira que en esas comisiones hay personas que yo respeto y valoro muchísimos, pero hay un problema de concepción por la falta de un plan”, agregó.

Reforma Fiscal

Al hablar sobre el proyecto de reforma fiscal que circuló recientemente, el excandidato a senador por el Distrito Nacional consideró que el documento no fue más que una especie de tanteo o parte del Gobierno para ver la reacción de los diferentes sectores y presentar un escenario extremo que haga parecer la reforma que van a someter como algo mucho más suave.

He dicho que es una acción indolente de parte del Gobierno actuar de esta manera porque parecería que están siguiendo recomendaciones de asesores internacionales para manejar este tipo de cosas, y he dicho que algunos economistas y muchos de los asesores internacionales no tienen sus oídos puestos en el corazón del pueblo”, expresó.

Sostuvo que si hay algo que se resiente en estos momentos son los niveles de incertidumbre que producen ese tipo de acciones, por lo que llamó a la responsabilidad del actual Gobierno para que presente su propuesta de reforma fiscal.

Partidos políticos

Durante la entrevista, Paz sostuvo que los nuevos actores políticos, junto a las demás generaciones, tienen la responsabilidad de trabajar para fortalecer el sistema democráticos y de partidos, así como para combatir la desafección política.

En tal sentido, indicó que al llegar al Comité Político del PLD sometió una propuesta moderna de hacia dónde debe dirigirse la organización, y entre los puntos a considerar se encuentra la transformación del sistema de administración interna del partido para certificarlo bajo la norma ISO 37001 contra el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.

“Lo que estamos proponiendo es convertir al PLD en lo que siempre ha sido, en el partido de la vanguardia en términos de modernización y transparencia en la República Dominicana. Tenemos que montarnos en la cresta de la ola de las expectativas de la sociedad en un tema tan importante como la transparencia, ese es un compromiso que hemos asumido”, aseguró.

Informó que la propuesta actualmente está siendo estudiada por una comisión del partido y en una de las próximas reuniones del Comité Político será discutida a profundidad.

