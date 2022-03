(VIDEO) Rafael Espinal: “Alzas de los precios se ha comido el aumento al salario mínimo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y coor­dinador de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rafael Espinal, sostuvo este jueves que la inflación en el país, que en estos momentos se encuentra en un 8.9% interanual, “se ha comido” el aumento al salario mínimo que realizó el Gobierno el pasado año 2021.

“Es tan serio que, el aumento que se hizo al salario mínimo el año pasado desaparece con la inflación, es decir, se lo ha comido el alza de los precios, la inflación en el mes de febrero fue la más alta en 10 años”, expresó.

Espinal emitió sus consideraciones durante un panel moderado por la comunicadora Julia Muñiz, en el que se abordó la cuestión de cómo afecta la baja del dólar a nuestro país, junto a los economistas Luis Humberto Vargas y Víctor Manuel Peña, en una transmisión especial de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Expuso que la inflación en el país viene dada por elementos fundamentalmente externos, pero también por políticas monetarias que se aplicaron durante la pandemia, como liberalizar el encaje legal y facilitar tasas de interés bajas para estimular el consumo.

También dijo que otro factor que contribuyó fue que el transporte marítimo se había encarecido enormemente en el marco de la pandemia de la COVID-19, lo que el importador terminó reflejando en el precio final del producto.

El economista proyectó que la inflación va a terminar el año 2022 sobre el 10%, en especial porque se vive un momento muy complejo en los mercados mundiales, e incluso, sostuvo que también traerán otros problemas el que las autoridades norteamericanas estén anunciando el aumento de las tasas de interés para contrarrestar la situación.

“El camino que tenemos por delante no está nada claro, no hay claridad de que la inflación se vaya a detener aún con la buena voluntad del Gobierno, de tratar de buscar mecanismos para disminuir esa presión, pero evidentemente que el mundo no tiene una ruta muy definida que pudiera uno decir que en seis mese va a volver todo a la normalidad”, sostuvo.

Gobierno

Espinal consideró que el Gobierno ha hecho lo posible en medio de una situación internacional difícil porque ha estado subsidiando a los trabajadores y a los consumidores con distintos programas, y asimismo, ha tratado de mantener tasas de interés bajas para los productores.

Un gobierno de una isla pequeñita, con un Producto Interno Bruto (PIB) que no llega ni al 0.01% del producto mundial, no es posible que pueda hacer muchas cosas para enfrentar una crisis mundial. Yo creo que el presidente y las autoridades están haciendo lo posible”, concluyó.

Seguridad alimentaria

Espinal también destacó que todo lo que sea estímulo a la población agrícola nacional tiene que implementarse para garantizar la seguridad alimentaria, y dijo que los subsidios que el gobierno puede dar para garantizar precios debe darlos al productor agrícola, porque colocarlos en otros sectores como los combustibles lo que provoca es “corrupción”.

Consideró que si la economía del país no es socialista, el gobierno no tiene porqué fijar precios a los combustibles, sino que tienen que flotar en el mercado y las autoridades deben poner los impuestos en frontera.

“Cuando tú fijas márgenes, lo que estás es garantizando la ganancia a cada uno de los comerciantes de la cadena y entonces encarece porque el impuesto que fija el Gobierno, además de no estar transparentado, no se aplica en frontera que es donde debería aplicarse en un bien importado”, añadió.

Asimismo, apuntó que dar subsidios generalizados en sectores como transporte y electricidad solo generan “inequidad, concentración de la riqueza, corrupción y privilegios que al final de cuentas provoca inconformidad”.

“La economía dominicana es una de las que más crece en América Latina y, sin embargo, permanece mucha inequidad, pobreza, falta de oportunidades a la población y es resultado de que el crecimiento se ha concentrado en determinados sectores que, de alguna manera, han sido siempre los que han tenido secuestrado al Estado dominicano”, dijo.

