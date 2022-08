(VIDEO) Rafael Devers regresa de lista lesionados y pega jonrón en la victoria de Boston

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- En su primer encuentro tras regresar de la lista de lesionados, el dominicano Rafael Devers conectó un cuadrangular y remolcó las dos carreras que le dieron a los Medias Rojas de Boston la victoria por 1-2 en su visita a los Astros de Houston este martes en las Grandes Ligas.

Devers no veía acción con los Medias Rojas desde el pasado 22 de julio, debido a que tiene una inflamación en el tendón de la corva en su pierna derecha.

Con la victoria los Medias Rojas conquistaron su tercer triunfo seguido y aseguraron la serie de tres duelos contra los Astros, a quienes en la temporada dominan 4-1 en cinco enfrentamientos.

— UK Red Sox Fans (@UKRedSoxFans) August 3, 2022