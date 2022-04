(VIDEO) Rafael Devers jonronea en revés de los Medias Rojas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Josh Donaldson coronó su debut con los Yanquis al batear un sencillo productor en la undécima entrada, para que Nueva York superara el viernes 6-5 a los Medias Rojas de Boston.

El antesalista Rafael Devers, no tardó en lucirse con los Medias Rojas de Boston. Todo esto después de despachar su primera pelota de la temporada 2022 y ante Gerrit Cole. De esta manera, el dominicano se convirtió en el primer jugador en la organización que conecta un jonrón en el último compromiso al finalizar una campaña y al comienzo de otra.

La última vez que los Yanquis habían dejado tendidos en el terreno a sus rivales en un juego inaugural de la campaña se remontaba a 1957, cuando Yogi Berra anotó la carrera de la diferencia.

