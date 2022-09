(VIDEO) Rafael Céspedes revela un candidato presidencial le ofreció Aduanas a cambio de su asesoría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor y estratega político Rafael Céspedes reveló este miércoles que un aspirante a la presidencia de la República, cuyo nombre omitió, así como el momento, le ofreció colocarlo a la cabeza de la Dirección General de Aduanas (DGA) a cambio de sus servicios, lo que rechazó porque nunca en la vida trabajaría con alguien que le haga daño a su país.

Dijo que actualmente hay aspirantes a la presidencia de la República y otros cargos de elección popular con los que nunca trabajaría, porque “antes que estratega político yo soy dominicano”.

“Hay candidatos aquí no importa lo que me oferten, yo jamás le trabajaría porque soy dominicano, yo tengo mis hijos, mi nieto y todo aquí, no puedo trabajar para alguien que yo creo que le va a hacer daño al país, a una provincia o a un municipio”, expresó el ex asesor de comunicación del fenecido presidente venezolano Hugo Chávez.

Céspedes fue entrevistado por el comunicador Jesús Colón, en el programa “Comentario Estratégico” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que para asesorar a un político lo primero que hace es evaluar las condiciones morales y éticas de la persona, así como su intelecto, y para ello busca sostener una reunión privada con el posible cliente.

“Acostumbro a decirle a la persona que me buscan que necesitamos una reunión 100% privada, donde no puede estar tu asistente ni tú hija, ni tu esposa ni el celular y vamos a dura de dos a tres horas y media hablando porque yo necesito conocerte, yo necesito saber quién eres, y tengo un formulario de cinco páginas que necesito llenar”, acotó.

Céspedes, también autor, manifestó que es muy importante conocer el político, pero así también las opiniones que los demás tendrían de él, incluyendo las personas cercanas e incluso, hasta enemigos.

“Yo entrevisto a tres o cuatro personas de tu entorno que tú me darás los nombres, también tres personas que tú no vas a saber quiénes son y después que yo tengo esas entrevistas, que son alrededor de siete u ocho busco a la persona y le digo si puedo hacerte el trabajo o no puedo”, señaló.

