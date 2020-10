(VIDEO) RAE explica el término ‘Suánfonson’

View this post on Instagram

En las redes sociales desde hace varias semanas, circula un video donde un joven de origen venezolano habla sobre el término onomatopéyico “suánfonson”, que según explica la Real Academia la Española (RAE) los usuarios en las redes sociales lo utilizan para referirse a algo que pasa muy rápidamente o al instante. Según Carlos Julio Dickson Bell, creador de esta palabra, explica que esta hace referencia al sonido de los vehículos que viajan a alta velocidad como los carros de Fórmula 1. Los internautas, en especial de Venezuela y Colombia, han abarrotado la red social Twitter de frases que emplean esta palabra como: “Lo que suánfonson viene, suánfonson se va”, “El dinero se me va en un suánfonson”, entre otras. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD