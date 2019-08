(VIDEO) Radhamés Jiménez dice asamblea del Comité Central del PLD fue todo un éxito

View this post on Instagram

Santo Domingo.- El Coordinador Nacional de la campaña del Dr. Leonel Fernández (@leonelfernandez), Radhames Jiménez, saludó la asamblea celebrada por los miembros del Comité Central donde el presidente de la República @danilomedina pidió que se votara en bloque para que todos los aspirantes puedan participar en las Primarias. #elnuevodiariord