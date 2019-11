(VIDEO) Radhamés Camacho rechaza que reforma a Constitución se haga por “intereses personales y por antojos”

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde tempranas horas de este lunes decenas de personalidades de la sociedad continúan acudiendo a la Funeraria Blandino, a fin de dar el pésame al presidente Danilo Medina (@danilomedina), por el fallecimiento de su padre. A la referida funeraria, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, se presentaron el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Luis Abinader (@luisabinader), así como el presidente de esa organización política, José Paliza. Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, al igual que otros legisladores. Al velatorio asistió además la Ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán. #elnuevodiariord Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do