(Video) Radhamés Camacho asegura PLD no usará dinero del Estado en campaña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, aclaró este martes que el Partido de la Liberación Dominicana tiene sus propios recursos, para ser usados en los comicios venideros.

“El Partido de la Liberación Dominicana tiene sus estructuras de dirección y el compañero presidente de la República es miembro del Comité Político y la sociedad dominicana sabe de su moral, de su comportamiento y de nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana”, contestó el legislador.

En ese sentido, dijo que los electores tienen dos caminos o votar para vivir “con alta tasa de rechazo o votar por la continuidad de la estabilidad, crecimiento económico, seguridad social”.

“El país elegirá o vota por un cambio peligroso de incertidumbre, lleno de odio, o por los hombres y mujeres que dirigen el país con certidumbre, de eso se trata”, reiteró.

Camacho hizo la afirmación al contestar preguntas de periodistas sobre la inquietud de Participación Ciudadana de que el Poder Ejecutivo haga uso de los fondos públicos en la presente campaña municipal.

Recordó que “la Dirección de Finanzas de nuestra organización hace los trabajos correspondientes”, adujo.

De igual manera, señaló que la sociedad dominicana podía estar segura de que ni un solo peso del Gobierno será usado en la campaña.

“Ustedes pueden tener la seguridad que no hay un solo peso de los que nosotros usamos que no tenga buena procedencia, porque esa ha sido nuestra historia, lo que no pueden decir que van a asignar recursos son ellos porque ellos no son del partido”, subrayó al ser abordado en el Congreso Nacional.

