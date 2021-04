(VIDEO) Quieren llamar al aborto con “nombre bonito”, pero al final se siguen matando niños, dicen sobre tres causales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Magdalena Piña destacó que el aborto va en contra de las políticas de salud, porque las mismas implican proteger al paciente y, según indica, el ser humano en todas sus etapas de desarrollo “es un paciente”, por lo cual sostiene que tanto el feto y la madre deben ser tratados con la misma dignidad y respeto.

“Es por eso que las tres causales van totalmente en contra de la vocación del médico, que es lucha por la vida de los pacientes, no asesinarlos. Se podrá poner el nombre bonito y elegante de interrupción del embarazo lo que usted quiera, pero al final aquí estamos hablando de matar a niños inocentes”, declaró Piña.

Por su parte, la jurista Isabel Paulino citó el artículo 37 de la Constitución para indicar que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, por lo que señaló que no se puede tener como especificación ninguna causal que despenalice el aborto en el país.

“Nuestra posición es que se deben salvar las dos vidas, los médicos saben cómo hacerlo apegados a sus cánones y nosotros debemos estar apegados a nuestra Constitución”, indicó.

(Ver comentario a partir del minuto 01:50).

En otro orden, la jurista Yirdalina Tatem Brache destacó que en el artículo 37 de la Constitución dominicana se reconoce la vida, pero “las personas pro parto solo reconocen la protección del feto y han borrado de la ecuación la vida de las mujeres que están ya habitando en el mundo y están atravesando una situación especial que amerita la posibilidad de terminar un embarazo”.

“Lo que nosotros decimos es que la mujer que está en esa situación tenga la posibilidad de tomar una decisión, no estamos hablando de obligar a nadie a abortar”, subrayó.

El también jurista Valentín Medrano se enmarcó en la misma línea de Tatem, pero con una postura que abarca más que permitir las tres causales, ya que expresó que la despenalización del aborto, más que un derecho, se debe ver como “el deber de que no debe recaer sobre un simple ser humano el sostenimiento y mantenimiento de la humanidad”.

“Creo que se debe tener el derecho a ser feliz y si en algún momento tu felicidad no contempla tener familia, ese es tu legítimo derecho, tú tienes el derecho a ser un soltero eterno y no tener hijos, por eso yo no creo solamente en las tres causales, yo creo en todas las causales”, declaró Medrano.

