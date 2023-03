(VIDEO) Querellantes consideran abogado de Jairo usa táctica dilatoria para estancar coerción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El conocimiento de medida de coerción contra Jairo González, acusado de estafa con criptomonedas, no avanza debido a los incidentes presentados por la defensa del imputado. Así lo afirman algunos querellantes.

En ese sentido, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó por tercera ocasión, para el próximo día 10, el conocimiento cautelar.

Jairo González, acusado de estafa millonaria a través de inversiones de criptomonedas que ascienden a más de 100 millones de dólares, sigue detenido en la cárcel de tránsito que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los abogados de las víctimas catalogaron este nuevo reenvío como táctica dilatoria del encartado, alegando que aunque su defensa busque constantemente aplazamiento, tarde o temprano la audiencia se conocerá.

“El reenvío se debió para que el jurista tenga conocimiento de dos elementos probatorios, el 167 que es un CD que contiene un informe de la Superintendencia de Valores, y también el medio de prueba número 6, que es una autorización judicial para la inspección del lugar que se fue allanar, nosotros nos opusimos”, explicó el letrado Manuel Alejandro Rosa.

Asimismo, dijo que en la primera audiencia que fue el 15 de febrero solicitó al tribunal postergar la fecha para preparar su medio de defensa, pero para el 23 del mismo mes pidió otro y el juez lo acogió y la de hoy.

Millones al aire

Jonás Carpio, representante legal de tres querellantes, dijo que sus clientes invirtieron 900 mil dólares.

“Esperamos que esta sea el último reenvío, pero con las tácticas dilatorias que se han dado podemos entender que cualquier cosa puede suceder”, agregó el togado.

Okensy Contreras, abogado de González, alegó que no hay tácticas dilatorias, indicando que desde el día cero están preparados para conocer el proceso.

“Ahora bien, nosotros no podemos conocer el caso lleno de mentiras, como la orden de allanamiento que no existe, entraron a una casa y se llevaron documentos, vehículos y todavía no hemos visto la orden”, declaró Contreras al responder alegatos de los demás abogados de las víctimas.-

