(VIDEO) ¿Qué tanto sabes sobre orientación sexual?

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Consuelo García indicó ayer viernes que la orientación sexual no está relacionada a la identidad de género, sino más bien a cualidades mentales y emocionales de la persona que le hacen dirigir su preferencia hacia a un sexo determinado.

“De acuerdo a mis cualidades, mentales y emocionales yo dirijo mi preferencia sexual hacia uno u otro género, no tiene que ver nada con la identidad sexual”, explicó.

Por otro lado, el psicólogo clínico Alberto Adames aclaró que la identidad sexual hace referencia a características propias de cada sexo, pero también señaló que, “sin importar el sexo biológico con el que haya nacido, la persona puede escoger con quien relacionarse psicoafectivamente”.

García y Adames emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 2:59).

Adames apuntó que existen distintos tipos de orientación sexual y cada una tiene formas propias y características de expresarse, por lo cual es común escuchar términos como bisexual, pansexual, heterosexual y demás.

También señaló que la ideología de género “trata de deconstruir patrones sociales que han sido inculcados por la sociedad y de enseñar que, sin importar el sexo biológico, tu expresión puede ser distinta”.

Por su lado, García sugirió que independientemente de las creencias que las personas puedan tener, se debe respetar la orientación sexual de cada individuo porque está demostrado que científicamente es algo que no se escoge.

“Científicamente no está comprobado que una persona nazca o se haga pansexual u homosexual, no hay estudios científicos que afirmen eso, por ende usted no sabe y, si usted no sabe, no juzgue”, afirmó García.

Para saber más sobre la orientación sexual, puede acceder al link y ver la entrevista completa.