(VIDEO) ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar el menú para un evento?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La chef y asesora gastronómica Gabriela Escobar explicó que a la hora diseñar el menú para cualquier tipo de evento se deben tomar en cuenta un sin número de detalles, desde el tipo de plato o envase en que se servirán los alimentos hasta si uno de los participantes tiene algún tipo de alergia, informaciones que, según la experta, permitirán transmitir la esencia del evento a través de la comida.

“Se debe hacer clic con la persona del evento, ¿qué tipo de evento es, una inauguración en la playa, un lanzamiento en el área de cine?, ¿qué el cliente quiere, una picadera, unas estaciones?, ¿a qué hora es el evento?, ¿se va a brindar algún tipo de cava, mimosa o no?, igualmente se hace con un cumpleaños de niños”, explicó.

Escobar emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la productora de eventos Ana Tereza Gómez, en el programa “Bodas & Eventos”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, detalló que cuando se inicia a preparar el menú de un evento se debe hacer un listado sobre lo que trata la actividad, incluyendo detalles de locación, horarios, cantidad de invitados y opciones gastronómicas, entre otros detalles, con los que se estará procurando que los invitados se sientan a gusto.

Eventos masivos

Ante la pregunta de cómo se debe actuar cuando se tiene que preparar grandes cantidades de comida y bebida en locaciones que no tienen cocina, Escobar indicó que cuando no se tiene el área, se debe buscar la forma de construirla con neveras y todo lo necesario.

“A partir de eso viene lo que es la logística de trabajo, el personal, el tiempo siempre debe estar a favor de nosotros, si no se tiene que dormir, pues no se duerme, eso es desde las cuatro de la mañana haciendo lo que se tenga que hacer”, expresó.

También, Cardona señaló que el mise en place, que se hace para un evento de muchas personas es mucho más riguroso que el que se haría en una celebración más pequeña, por lo que todos los detalles deben estar preparados.

“Por ejemplo, si son 2,300 bocadillos y le tengo que poner la flor comestible al canapé, esas flores yo las tengo que poner ahí, no me puedo poner allá, aunque tenga cinco gente cortando las flores, no puedo”, explicó.

