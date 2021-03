(VIDEO) ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de emprender?

Comparte esta noticia

Por: Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor financiero, Rafael Mesa, indicó que en los tiempos de crisis no todo es negativo ya que surgen muchas personas emprendedoras que ganan dinero con la creación de nuevas tecnologías o negocios en pro de ayudar a solucionar problemáticas en las personas, las cuales están afectando la sociedad en un determinado momento de inestabilidad.

“Las grandes tendencias, tecnologías y nuevos millonarios salen precisamente de la crisis, porque es donde se identifica un problema que tiene la población en general o en específico, y alguien crea un producto o servicio con el cual resuelve un problema”, aseguró.

Mesa emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por las publicistas Thais Concepción y Ruth Mendoza, en el programa Web Master, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En cuanto a tomar la iniciativa de emprender, indicó que lo primero que una persona debe preguntarse es si le apasiona aquello que está a punto de realizar y si está dispuesto a sacrificarse por ello, debido a que dijo que cuando se empieza un emprendimiento lo último que la persona ve es el dinero.

“Cuando yo digo sacrificarse, me refiero a no tener un sueldo fijo, no tomar vacaciones, a trabajar horas incontables sin quejarte, pero sobretodo, a estar dispuesto a pasar los malos momentos para que eventualmente tu emprendimiento pueda tener su apogeo”, aclaró.

También señaló que al momento de emprender una regla básica en las finanzas indica, que se deben crear múltiples fuentes de ingresos, además de tener un fondo de emergencia.

Expresó que normalmente los emprendedores cometen el error de salir de un empleo o fuente de ingresos fijo para adentrarse en un negocio, lo que los deja con pocas posibilidades de crecimiento porque así le puede resultar difícil mantener su proyecto y estilo de vida al mismo tiempo.

Agregó que antes de iniciar cualquier proyecto, se debe probar el producto mínimo viable, y en este punto citó el libro Dear Founder (traducido al español como Querido Fundador) de Maynard Webb, el cual dijo deja entendido que el producto con un desembolso de dinero inicial, debe tener la posibilidad de generar el aumento de esa cantidad con su producción.

“En todos los negocios que tú emprendas el producto mínimo viable tiene que tener una forma de apalancarse, dígase que tú lo empieces y con el dinero que vayas recibiendo de tus clientes tu puedas ir pagando las operaciones y todo lo que tienes que pagar al mismo tiempo para que el emprendimiento funcione”, expuso.

Durante su intervención en el programa, recomendó los libros “Papá Rico, Papá Pobre” de Robert Kiyosaki y “Millonario en un Minuto” de Mark Víctor Hansen, para aquellos que deseen emprender o simplemente quieran mantener en orden sus finanzas personales, ya que esas obras los podrán ayudar a conocer los mecanismos para eventualmente, elevar ese negocio o emprendimiento que está buscando.