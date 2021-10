(VIDEO) ¿Qué problema sexual hace que los hombres visiten con frecuencia el psicólogo?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Maritza Mejía, sexóloga y psicóloga criminal, puntualizó que entre los principales problemas sexuales que puede presentar un hombre, el tema de la disfunción eréctil es uno de los más recurrentes y genera que el sexo masculino visite con mayor frecuencia el psicólogo, debido a que, según indicó, para ellos es “muy difícil” encontrarse en un juego sexual con su pareja y ver que su pene no responde.

“Que él vea que su pene no responda le genera mucha vergüenza, le genera mucha ira, y a veces las mujeres de manera muy elegante le dicen ‘no te preocupes mi amor, eso no es nada’ y eso es bueno porque no le genera mucha presión al hombre, pero él siente que la mujer está siendo condescendiente”, explicó.

Mejía emitió sus comentarios en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla y el psicólogo Alberto Adames, en una entrega especial del programa “Con la Dra. Controversia” desde Expo Cibao 2021 en la ciudad de Santiago, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aclaró que la disfunción eréctil no siempre se trata de un problema psicológico e indicó que se ha determinado que más del 50 % de los casos de este tipo tienen una causa física.

“Puede ser un problema de diabetes, un problema del corazón, los triglicéridos altos, entonces hay un tratamiento para eso, hay hombres que empiezan a beber pastillas indiscriminadamente y a lo mejor tienen un problema del corazón”, expuso.

La especialista indicó que otro de los problemas sexuales más recurrentes en los hombres, pero que no los lleva a visitar con frecuencia el psicólogo, es la eyaculación precoz, indicando que esta condición es “mucho más fácil” porque hay tratamientos que le permiten resolver el problema en pocos meses.

En tal sentido, Mejía recomendó a los hombres que tienen eyaculación precoz y disfunción eréctil “no ponerse a inventar” tomando productos que no hayan sido indicados por un especialista.

“Para la eyaculación precoz hay tratamientos farmacológicos que no son anestésicos, y para la disfunción eréctil también hay tratamientos, por favor asista a su médico y pregunte por lo que le está pasando porque a veces puede ser más simple de lo que cree”, sugirió.

Ante la pregunta de si existe algún criterio de tiempo para determinar que un hombre sufre de eyaculación precoz, la doctora precisó que un eyaculador precoz es un hombre que eyacula antes de que él mismo lo desee o en el primer minuto después de que comienza la relación sexual.

La doctora también abordó los temas relacionados a la adicción al material erótico, las fantasías sexuales, entre otros, te invitamos a acceder al link para que veas la entrevista completa.

