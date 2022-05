(VIDEO) ¿Qué hacer si tu expareja quiere volver?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Volver con una expareja es una decisión que está rodeada de muchos elementos, debido a regresar con alguien que en algún momento laceró los sentimientos de su compañero, sin solucionar de forma correcta los problemas, podría ocasionar que algunas cualidades que desagradan, sean más notorias y en consecuencia que la relación se torne aún más toxica de lo que fue.

En múltiples ocasiones, en casos como este no existe una señal que les ayude a las personas a medir si está tomando o no una buena decisión; por eso para el psicólogo Alberto Adames, el primer paso para llegar a una conclusión favorable en este sentido, es determinar lo que ocasionó la ruptura en un principio.

Explicó que si una pareja decide volver sin limar de forma correcta aquellas perezas que dañaron la relación, con el tiempo estos seguirán presente en cada oportunidad de reclamo y en consecuencia podrían causar a la larga grandes daños.

“Nadie en su sano juicio se enamora teniendo un plan B y ese plan B es separase, yo asumo que todas las personas que entran en una relación tienen la intención de tener una relación duradera y partiendo de esto la primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué yo me separé y si la razón por la que me separé es de tanto peso y si aún no se ha trabajado eso, ¿por qué volver?”, cuestionó.

Continuó diciendo, que “si yo me dejé de mi pareja porque era un alcohólico compulsivo y me maltrataba cuando estaba en su estado de ebriedad, ¿cómo ella pretende volver con él, si él no ha tratado este problema?”.

De igual forma, enfatizó que recuperar una relación que de alguna forma replantó un estrés, requiere de terapia psicológica, para de esa forma la pareja pueda aprender a manejar ciertos elementos que rodean el rompimiento y en el proceso poder determinar por qué razón deben seguir juntos.

“También hay que analizar la razón por la que quiere volver, porque si estaba cómodo económicamente conmigo, pero ahora le está hiendo mal por allá y esa es la razón por la que quiere volver, por eso las cosas hay que analizarlas bien, para poder determinar cuando alguien se va y quiere de nuevo entrar a mi vida”, expuso.

El profesional de la psicología emitió estas informaciones en un debate moderado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde otros seis profesionales de la comunicación analizaron los elementos que pueden influir en la iniciativa de reconciliación por parte de una pareja.

