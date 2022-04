(VIDEO) ¿Qué función cumple la Dirección de Inspección y Comprobación de la Superintendencia de Seguros?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eliana Díaz, directora de la Dirección de Inspección y Comprobación de la Superintendencia de Seguros, explicó que en la misma cae toda la responsabilidad de supervisar, controlar y regular todos los actores contemplados dentro de la Ley 146-02 Sobre Seguros y Finanzas.

“Con equipos de inspectores y de profesionales altamente capacitados inspeccionamos a todos nuestros sujetos obligados; es decir, a todos los intermediarios de seguros, a los ajustadores y las compañías de seguros de la República Dominicana”, informó.

En una entrevista realizada por Félix Correa y Juan Santiago en el programa “60 Minutos de Seguros”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Díaz indicó que este departamento tiene como objetivo velar por el cumplimiento constante de todos los actores del sector asegurador.

(Ver declaraciones a partir del minuto 16:08).

“Aunque no nos escuchen o aunque no nos vean, porque no tenemos un inspector inmerso en una compañía de seguros no quiere decir que no lo estamos inspeccionando; sí, los estamos monitoreando”, comunicó.

Enfatizó que la razón de ser de esta Dirección es hacer cumplir todo el cumplimiento regulatorio de las resoluciones, de las circulares y de los reglamentos. Debido a que la Ley 146-02 para la época fue muy propicia y visionaria, con la que se buscaba que fueran reglamentados muchos de los temas que están implícitos en ella; sin embargo, esto no se cumplió.

“Durante 16 años no se hizo y ahora estamos sufriendo las consecuencias y es que nuestros sujetos obligados, las compañías de seguros y los agentes de seguros no saben que deben cumplir con una serie de mecanismos de entregas de información, de temas de mitigación de riesgos. Pero ahora los estamos tomando en cuenta, porque estamos trabajando sobre supervisión basada en riesgo”, externó.

Resaltó que la Dirección de Inspección y Comprobación buscan que las compañías de seguros garanticen la solvencia financiera a sus asegurados, tras argumentar que una compañía aseguradora debes ser más solvente que un banco, porque la persona deposita en ella sus activos, su vida, su futuro y el de su familia.

“Por eso no nos podemos permitir compañías que sean insolventes, pero no solamente en el aspecto económico, sino la solvencia moral, estamos hablando de la respuesta oportuna a los asegurados y de los intermediarios que son actores principales dentro de este canal de comercialización”, subrayó.

En ese aspecto, comentó que es importante que los intermediarios tengan claro qué le deben ofrecer a sus clientes y no convertirse en “cobra comisiones” que orientan realmente al asegurado sobre los riesgos y las coberturas que necesitan.

