(VIDEO) ¿Qué fue lo que le pasó en el ojo? Jochy Santos aclara esta cuestionada situación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras circular un video la tarde de este miércoles, donde se ve al veterano comunicador Jochy Santos, con un ojo morado, cientos de seguidores se preguntaban las razones de porqué tenerlo así, generando ciertos rumores y versiones sobre esto.

Pero este jueves, Santos decidió acabar con las especulaciones y en su tan escuchado programa, El Mismo Golpe, que se trasmite por Zol 106.5 FM, explicó las razones de lo sucedido.

“Señores fue muy sencillo. El domingo pasado yo estaba acostado durmiendo, yo tenía una mesita de noche. Me iba a levantar al baño y cuando me levanto doy un resbalón y me di con la esquinita”, dijo.

En ese mismo orden, el también animador agregó: “Cuando me levanto el lunes en la mañana ese ojo está así (grande). Me paré, me fui a la oficina, la clásica foto, se la envié al Dr. Hubiera” y este le recomendó algunos medicamentos para la inflamación.

Sin embargo, a pesar de que todo sucedió hace varios días, nadie lo había notado porque estuvo yendo al show radial con lentes, pero un día, se le olvidó y generó toda esta aclaración.

“Entonces, ayer cuando vengo para la emisora no me puse los lentes; pero no tomé en cuenta la modernidad, las cámaras, el estudio”, manifestó a la vez aclarando que no tiene dolor y que su doctor de cabecera determinó que no tiene nada grave.

