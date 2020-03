(VIDEO) ¿Qué esperar del coronavirus? Testimonio de Víctor Gómez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El hijo de Víctor Gómez Casanova a través de un video desde el centro de salud donde se encuentra ingresado luego de haber dado positivo al coronavirus, explicó que el día de las elecciones municipales, domingo 15 de marzo, comenzó a sentir fiebre, dolor de cabeza y dolor en los ojos, por lo que empezó a sospechar que podría estar infectado.

Víctor Gómez (hijo), de 22 años, aseguró que ya el martes, dos días después de haber presentado esos síntomas, se sentía bien, pero la prueba salió positiva.

“Yo sali positivo el lunes, me siento bien con un poco de fatiga, cansado, con dolor en el cuerpo, pero bien”, destacó

Con relación a los medicamentos, manifestó que los médicos que le asisten le están suministrando vitaminas, complejo B, calmantes para el dolor y para la fiebre, además de que le toman la temperatura cada 1 hora.

“también me están dando algo para el estómago, estoy un poquito malo de la barriga”, indicó.

Víctor Gómez, quien fue diagnosticado con el virus el mismo día de su cumpleaños, desmintió que haya asistido a una boda en Puerto Plata donde supuestamente se habría contagiado, y que tampoco celebró su cumpleaños en una fábrica, como se divulgó en algunos medios de comunicación.

Señaló que su padre, el director de Portuaria, salió negativo al igual que los demás miembros de su familia.

“yo todavía no entiendo cómo fue que adquirí ese virus yo siempre he cuidado mi salud, me cuido tanto, tengo tres días aquí y no se aun como fue”, relató.

Invitó a la población a tomar en cuenta las medidas de prevención para evitar el contagio afirmando que el coronavirus “no es un relajo”.

“Deben de lavarse las manos, cuidar a los abuelitos y a los niños”, culminó Víctor Gómez quien además agradeció a las personas por los mensajes de aliento que le han externado durante ese proceso.

