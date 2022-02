(VIDEO) ¿Qué es una avería gruesa en el transporte marítimo?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En lenguaje marítimo, una avería gruesa se produce cuando un barco presenta algún desperfecto que pone en peligro la mercancía transportada, en ese caso, el capitán y los tripulantes lanzan al mar el producto con la intención de evitar daños mayores, así lo explicó el experto en seguros Isaac Newton Brito.

En tal sentido, comentó que en estas circunstancias la carga económica se distribuye de manera proporcional entre las partes involucradas, que por lo general son el propietario de la carga, las aseguradoras y el buque.

“La avería gruesa es cuando existe un peligro en la travesía del barco, donde todos los que tienen mercancías en el barco participan en la misma proporción que el armador del barco también, o sea, si son 10 millones en mercancías y el daño puede ser 100 mil pesos, eso se divide entre todos los participantes en la misma proporción que tenga la carga, si no tiene seguros tendrán que pagar con un certificado financiero”, expuso.

Newton Brito fue entrevistado en el programa "60 Minutos de Seguros".

El profesional de los seguros sostuvo que cuando el propietario asegura su mercancía, la aseguradora responde por los daños a terceros, de ahí la importancia de tener un seguro marítimo que garantice la protección al producto en caso de algún inconveniente en alta mar.

“Para cubrir las averías gruesas cualquier riesgo te lo cubre, la cláusula A, la cláusula B y C la cubren también, porque son los peligros normales de travesía, puede ser una póliza de todo riesgo, lo que se le debe recomendar al cliente es todo riesgo, pero las cláusulas B y C cubren esta avería, esa es la importancia de tener un seguro marítimo, para cubrir cualquier tipo de evento, porque si no tu tienes que pagar el dinero”, indicó.

Externó que este tipo de acontecimientos requiere de una investigación que es llevada a cabo por peritos forenses relacionados al transporte marino, a partir de ahí, según argumentó se determinará el tipo de avería que afectó la embarcación y a forma en que procederán los afectados.

“Si el barco llega a puerto es una avería gruesa pero, si se hunde, ahí termina la aventura, el barco cobra indemnización del casco y la mercancía de cada propietario cobrará acorde con lo que tengan asegurado. Todo depende, porque si el barco se hundió y no hubo ninguna negligencia imputable tu no tienes a quien subrogar”, externó.

