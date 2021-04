(VIDEO) ¿Qué es lo más importante que debe tener un emprendedor?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La charlista en materia de emprendimiento y autoestima, Noelia Duvergé, consideró que una de las cosas más importantes que debe tener una persona al momento de emprender es la confianza en sí misma, al tiempo de que entienda y confíe en que tiene las capacidades necesarias para realizar lo que tiene en mente.

“Si tú no tienes confianza en quien eres, no importa lo que busques, no lo vas a alcanzar porque la confianza en ti es todo para poder lograr cualquier cosa en esta vida”, declaró.

Duvergé emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Resaltó que cada ser humano tiene la capacidad para emprender, pero primero debe saber para qué es bueno, y a partir de eso desarrollar sus ideas de emprendimiento para evitar fracasar en el intento.

También indicó que el emprendedor debe ser una persona luchadora que enfrenta sus miedos, “que se atreve a soñar y a arriesgarse por aquello que quiere conseguir”.

“Ser emprendedor engloba tantas dificultades que para permanecer y dar resultados hay que ser un luchador definitivamente”, expresó.

En ese sentido, destacó que el emprendimiento es algo que conlleva mucho esfuerzo, tiempo y dinero, por lo que sugirió que si la persona tiene un empleo no lo deje inmediatamente y que cultive el don de la paciencia para poder mantenerse en el trayecto.

“Muchas veces el emprendimiento no sale a flote y pierdes el tiempo y la inversión, pero no necesariamente, porque con eso ya aprendiste qué es lo que no debes hacer para seguir”, afirmó.

