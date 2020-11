(VIDEO) ¿Qué es la paternidad?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eduardo Rosario, especialista en psicología pastoral e historia de las iglesias de Dios, definió la paternidad como el vínculo que se forma en el hogar y el cuidado que debe otorgar cada padre y madre a sus hijos, el cual buscar formar en valores, principios y protección para poder sostener el arraigo familiar.

“Nos damos cuenta que cuando los padres no forman, no educan, no encaminan a sus hijos por principios, entonces tendremos en la sociedad jóvenes con carencia de autoestima e inseguros de sí mismos”, expresó Rosario.

El psicólogo emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 2:05).

En tal sentido, dijo que la ausencia tanto del padre y la madre puede generar baches en la formación del carácter de los niños, y afectar su psicología y formación como individuos.

“Ante la ausencia de los padres veremos niños incursionando en diferentes cosas negativas que la sociedad les brinda, como es la prostitución, drogas, alcohol, la promiscuidad, entre otras”, agregó.

Asimismo, indicó que muchos niños se ven afectados cuando aún teniendo a sus padres vivos y residiendo con ellos bajo el mismo techo, estos se ven afectados cuando no reciben la debida atención razón por la cual terminan convirtiéndose en “huérfanos de padres vivos”.

“Hay niños que tienen padres vivos, que son trabajadores, personas serias y tienen compromisos con la sociedad, pero lamentablemente no han asumido su compromiso con sus hijos, lo cual les afecta”, puntualizó Rosario.