(VIDEO) ¿Qué es la mejora continua para alcanzar el logro de las metas?

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach ejecutiva Eliandra Delgado expuso ayer miércoles sobre la mejora continua en las personas que quieren lograr las metas propuestas, y aseguró que no siempre las expectativas resultan como los individuos entienden que sucederán.

“La mejora continua son todos los procesos que hacemos para que lo realizado se pueda mejorar y ajustar, en el camino planificamos y proyectamos, entendemos que las cosas funcionaran como queremos pero en el transcurso nos damos cuenta que no”, consideró.

Delgado emitió sus comentarios en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Explicó que realmente nunca las personas han tenido el control de las situaciones que pasan en la vida, asegurando que “ni lo teníamos ni lo tendremos tampoco, no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta hacia ello”, indicó.

La especialista definió que las metas son en principio, aquello que las personas quieren, porque entienden que agrega valor a sus vidas y que para lograrlo trabajan en un plan.

También puntualizó que las personas deben trazarse metas alcanzables y que “no hay nada imposible, hay cosas muy poco probables y las metas deben ser alcanzables y realistas, no me refiero a que hay un tope de cosas que no puedes soñar”, resaltó.

“Lo que no se mide no se alcanza, es una parte básica contestar el cómo, dónde y cuándo en mi meta para yo saber si la alcance”, añadió.

En ese sentido, aseguró que si una persona tiene su meta definida con tiempo y lugar exacto para verla realizada, debe también identificar si la ha alcanzado, y si no, analizar porque no ha logrado su cometido.

