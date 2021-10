(VIDEO) ¿Qué es la logoterapia ?

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicoterapeuta y psicooncóloga, Luisa Pareja, sostuvo que la logoterapia es la búsqueda del sentido de la vida en pacientes que han sido diagnosticados con cáncer o aquellas personas que atraviesan situaciones difíciles en algún momento de su existencia.

“Aplicar la logoterapia en mi vida y en la vida de los demás es algo que nos ayuda a encontrar ese farito que a veces por circunstancias que son ajenas y que no la vamos viendo, entonces, el sentido de la vida es lo que hace que tengamos una constancia de todo lo que es bueno para vivir, bueno para poder trascender”, señaló.

Pareja emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver la entrevista a partir del minuto 2:27)

Pareja, quien también es conductora del programa Amar vivir, en Atlanta Georgia afirmó que muchas veces los oncólogos diagnostican de manera clínica y eficiente, pero en la mayoría de los casos el paciente necesita la contención emocional que brinda la logoterapia.

“La logoterapia no solamente acompaña a los pacientes en los duelos, acompaña en cualquier tipo de vacío existencial, donde tú sientes que no tienes un norte, donde sientes que no tienes un sentido en tu vida, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser una adicción o todo lo que no te suma”, afirmó la terapeuta.

La especialista expuso que el amor juega un papel importante en todos los procesos, pero en los pacientes con cáncer es algo fundamental, porque esto tiende a desplomar a la persona, debido a que entiende que su vida acabó.

“La vida en estas situaciones nos enseña lo valiosos que es la compañía, el sufrimiento también te hace crecer, la vida es bella según el color de la esperanza que tú le des, y de las personas que te acompañan, y si no tienes quién te acompañe ahí hay un Dios”, declaró.

