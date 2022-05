(VIDEO) ¿Qué es el suelo pélvico y por qué se debilita?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, Katy Gómez, explicó que el suelo pélvico agrupa un conjunto de músculos situados en la parte inferior del abdomen, cuya función es sostener los órganos pélvicos en la posición adecuada para asegurar el buen funcionamiento de los mismos.

“El suelo pélvico en la mujer abarca la vagina y el ano, el hombre recoge los músculos que están en el pene, pero también agarran toda la parte del ano. Estos son músculos que son olvidados, pero los utilizamos a diario cuando tú vas al baño, estos son los que nos ayudan a retener o a relajarse para permitir la salida de la orina y de los gases”, expresó.

En una entrevista realizada por Manuel y Hermes Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, manifestó la debilidad de suelo pélvico puede influir de manera negativa en la calidad de vida de las personas afectada, porque puede crear incontinencia urinaria y anal.

(Ver a partir del minuto 06:09).

La especialista sostuvo que el suelo pélvico se puede debilitar durante el embarazo o por estreñimiento, debido al peso que debe cargar en ambas circunstancias.

Asimismo, indicó que en el caso de los hombres esto puede suceder cuando se realizan cirugía de próstata, quienes por lo general quedan con incontinencia urinaria, la cual es necesario rehabilitar.

“Cuando tengo el recto lleno heces y no voy al baño a hacer pipí, entonces todos estos músculos tiene que soportar el peso, pero si parte de eso le añadimos que en el útero tengo un bebé, todos estos músculos tienen que soportar las viseras, pero aparte de todo eso tengo que soportar el peso de cada una, así podemos decir que es cómo se debilitan los músculos”, indicó.

Externó que tener relaciones sexuales con penetración anal de manera muy frecuente en un solo día también podría influir en la debilitación del suelo pélvico y, en consecuencia, generar una incontinencia anal que requiere de un tratamiento para rehabilitar ciertos músculos.

“Cuando hablamos de una incontinencia urinaria de esfuerzo, no referimos aquella que cuando hacemos un esfuerzo se nos sale pipí y esto no es normal, porque lo normal es que estos músculos no permitan que se escape nada”, comunicó.

