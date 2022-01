(VIDEO) ¿Qué es el optimismo inteligente y cómo beneficia a las personas?

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Coaching, Franchy Carrasco, definió el optimismo inteligente como aquello que hace a la persona consciente de la situación que está viviendo, y partiendo de esa conciencia obliga a su cerebro a trabajar en beneficio de su crecimiento personal.

“Lo importante no es ser optimista, sino serlo inteligentemente, porque al final, si tu no tienes el control de las cosas, ser pesimista no te va a llevar a ningún sitio, ahora bien, tener una mentalidad de apertura y positividad te da una mayor claridad de la situación en la que te encuentras y eso te puede ayudar a tener una mejor salida”, explicó.

Carrasco aseguró, en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, que el optimismo inteligente se cultiva con el análisis de la propia imagen, lo que permite resaltar las cualidades positivas, debido a que eso ayuda a romper con aspectos negativos que muchas veces están arraigados en la mentalidad de las personas.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:20).



El coaching también indicó que otra de las herramientas es estar en proyectos constantes porque, a su entender, los optimistas siempre deben estar en movimiento, puesto que estar activo fomenta la superación personal.

“Observa tu imagen, si no te gusta lo que ves en el espejo busque mucho más allá, porque todos tenemos cosas positivas, ya sea en nuestro interior o en nuestro exterior”, expresó.

Asimismo, declaró que tener proyectos en agenda es lo que identifica a un verdadero optimista, y echar a andar esos planes es lo que los hace inteligentes.

“¿Cuántas personas no se han quedado esperando que la pandemia termine y no han hecho nada para echarle para delante?, perdió su trabajo, pero no inicia un negocio porque entiende que este no es el mejor momento y están en espera”, manifestó.

De igual forma, comunicó que lo que diferencia a un optimista de un pesimista es la manera en que afrontan los miedos y las limitaciones en sus vidas, sin embargo, sostuvo que se puede pasar de uno a otro porque el optimismo es un hábito que las personas pueden cultivar con el tiempo.

“Es un hábito que podemos ir cultivando, es que la mala suerte está en el cerebro de nosotros, el cerebro es capaz de convertirnos en disparates de personas”, consideró.

