(VIDEO) ¿Qué causa trae consigo ser madre después de los 30 en República Dominicana?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La terapeuta familiar Halssin Ramos indicó que cuando una mujer decide tener hijos después de los 30 años en la sociedad dominicana, donde se considera que debería ser madre en los 20, trae como consecuencia que en el momento en que sus hijos sean adolescentes empiecen a sentirse estigmatizados y la comparen con otras mamás más jóvenes.

“Una madre que tenga su hijo a los 40 años a parte de ser un embarazo de alto riesgo, se le suma que cuando la niña o el niño tenga más de 15 o 16 años, empiecen a hacer ese tipo de comparaciones, y ya ella es una madre que pertenece a los adultos mayores”, dijo.

Ramos emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la doctora Amelia Ledesma, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Mencionó que ha tenido pacientes adolescentes que “lloran porque tienen una madre vieja y quieren una mamá joven como sus amigos” y en ese caso, sostuvo que se deben educar a los hijos de manera que cuando sean adolescentes valoren a los adultos mayores.

“Aquí es donde entra la formación, aquí es donde entra cómo tú le has enseñado a tus hijos que te valoren emocionalmente y no por la apariencia, cómo tú le dices a tus hijos, yo te tuve que tener a los 35 años porque yo me estaba programando para darte una vida más cómoda que la que yo tuve”, resaltó.

Señaló que esos jóvenes que respetan a sus padres cuando son adultos mayores, que ayuda a un señor de 75 años a cruzar la calle, son aquellos a los que desde pequeños recibieron una educación basada en valores.

