(VIDEO) ¿Qué beneficios te da gestionar tu marca personal?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en comunicación Maylin Dionicio indicó que el concepto de la marca personal o branding, como se conoce originalmente, se refiere a cómo alguien es percibido por los demás, y en ese sentido, señaló varios beneficios que pueden resultar si esto es gestionado por la persona de forma consciente.

“Esto se hace con estrategias, con acciones que uno va ejecutando o hasta de forma inconsciente porque vas dando mensaje a los demás desde el momento en que llegas a un espacio, y eso aplica tanto en la parte offline como online, lo que comunicamos y transmitimos a través de nuestras redes sociales”, añadió.

Dionicio emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la productora de eventos Ana Teresa Gómez, en el programa “Bodas & Eventos” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 8:09).

En este aspecto, la también relacionista pública destacó que es de suma importancia conocerse a sí mismo, identificando las fortalezas y debilidades que se tiene, así como las particularidades que se deben mejorar.

Hablando específicamente de los ventajas que brinda el gestionar la marca personal, Dionicio señaló lo siguiente:

Te ayuda a diferenciarte: Explicó que el gestionar la marca personal puede ayudar a un profesional a resaltar entre la competencia, y para lograrlo reiteró que lo primero es conocerse a sí mismo para que sepa qué quiere destacar de su persona.

“Por eso es importante conocerse, para saber si te diferencias por tu forma de ser, por tu trato, por la rapidez, por la puntualidad, por la puntualidad, etc.”, expresó.

Abanico de oportunidades: Manifestó que con una marca personal manejada de forma consciente la persona ganará notoriedad e inmediatamente será colocado en el mapa de su campo profesional.

“Por ejemplo, un maquillista me dice que es muy bueno en lo que hace, pero eso solo lo sabe él, si los demás no lo saben no le sirve de nada porque no tendrás ninguna buena oportunidad”, expuso.

Para saber más sobre el tema te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

Relacionado