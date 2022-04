(VIDEO) ¿Puede un hombre amarrar a una mujer?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tener pareja es una de las cosas que más puede mover a un ser humano, se podría decir, que encontrar un compañero de vida o alguien con quien compartir, es el propósito de muchos; sin embargo, nada garantiza que al conseguirla esta va a perdurar toda la vida o que el empeño dedicado a esa relación va a ser correspondido de igual manera.

En muchas ocasiones se habla de un poder sobrehumano, el dinero, el trato o que una simple atracción amorosa pueden hacer que dos personas permanezcan unidas durante un lapso prolongado de sus vidas.

Partiendo de ahí, durante un diálogo coordinado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, surgió la interrogante de que si tiene o no en un hombre el poder, como se dice en el argot popular, para amarra una fémina a través de sus atributos y cualidades.

En el debate estuvo presente Chanta Medina, Talivel Ceballo, Percia Cuevas de la Rosa, Joel Victoria, Penélope Guzmán, Manel Beltrán y Yenny Santana, quienes expusieron las diferentes teorías que afirman y refutan las distintas formas que puede tener o no un hombre para hacer que una mujer se quede a su lado.

Allí surgió la teoría de que para amarrar una mujer no existe una organización o un simple plan que detalle paso por paso las cosas que se deben hacer los hombres para lograr que la fémina caigan a sus pies, debido a que las personas reaccionan diferente ante estímulos similares.

De igual forma, se planteó que cuando un ser humano da algo es porque, aunque sea de manera inconsciente, espera ser correspondido de la misma manera; por tanto, cuando una persona no recibe lo que desea es probable que se canse, aunque este sea o no un bueno ante la vista de otros.

Estuvo presente también, el argumento de que las persona se acostumbran al trato; no obstante, este eso no garantiza que sirva de amarre, porque si esto fuera cierto algunos matrimonios no se terminarían.

En ese aspecto, la comunicadora Yenny Santana comentó que ningún ser humano se amarra, sino que más bien la mujer se adapta a las cosas que le convienen, en lo que por lo general influye mucho el poder adquisitivo, lo sexual y el buen trato. Argumentando que estos tres factores en conjunto pueden satisfacer y enamorar a cualquier mujer.

“Hay que ser realista y lamentando el caso, en este tiempo a las mujeres les gusta el dinero, porque el amor viene acompañado. No se puede generalizar, pero sí hay mujeres que son apegadas al dinero”, expresó.

En tanto, la actriz y periodista Percia Cuevas sostuvo que tomando como referencia acontecimientos en los últimos tiempos, muchas mujeres son amarradas con “la tarjeta de crédito”; es decir, con dinero y cosas materiales; sin embargo, aclaró que este tipo de amarre solo funciona con la dama que es capaz de venderse y con los hombres que compran cuerpos.

De su lado, el profesional de la comunicación, Heriberto Joel Victoria, afirmó que en su casos que en su caso, su presencia es un elemento de fuerza para enamorar a una dama, debido a que según su argumento, los detalles son importantes, mas no imprescindibles en una relación.

“Yo amarro a una mujer con tres puntos: ser detallista en algunas ocasiones, el buen trato y la comunicación. Yo he besado a chicas que he amarrado solo con ese beso y me dicen: waoo que es lo que tienen tus labios”, indicó.

