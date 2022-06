(VIDEO) ¿Puede ser difícil elegir una carrera universitaria?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Elegir una carrera universitaria puede ser muy fácil para algunos; sin embargo, para otros el temor de tomar la decisión equivocada puede representar un gran reto, porque entienden que esto puede marcar su futuro.

De acuerdo con el terapeuta familiar José Díaz, a pesar de que estas opciones pueden cambiar por las distintas influencias del entorno, las personas por lo general dan indicios a temprana edad de las cosas que les apasionan y por las que en algún momento pretenden inclinar su vida universitaria.

En ese sentido, recomendó a las personas ser fiel a las cosas que le apasionan, al momento de elegir que estudiar, porque esto podría evitar que termine estudiando algo por llenar un requisito o las expectativas de alguien.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Díaz puntualizó que cada ser humano fue diseñado con un propósito y creatividad propia; por eso, considera importante que los padres entiendan que no deben imponer profesiones a sus hijos.

Manifestó que los progenitores deben acompañar y aconsejar, pero no imponer, porque cada individuo posee habilidades distintas y cuando se llega a la universidad, se espera que estas sean cónsonas con la formación que va a recibir.

(Ver).

“Eso es como el matrimonio, yo no puedo elegir la pareja con la que mi hijo se va a casar, simplemente yo lo puedo asesorar, pero la decisión la toman ellos, yo como padre simplemente debo apoyar”, emitió.

Sostuvo que en este caso, el papel de papá y mamá, es identificar las destrezas de sus hijos para que puedan encausarlos a desarrollar el potencial que poseen y acompañarlos en la carrera que elijan, porque al final eso que los va a hacer sentirse felices en el ejercicio de sus funciones y al mismo tiempo le garantiza el éxito.

“¿Puedo yo tener éxito en una carrera que no me guste?, podré ser profesional en esa área, pero seré un profesional mediocre; o sea, seré uno más del montón y los que más ganan en las distintas carreras no son los del montón, son los que sobresalen”, dijo.

Relacionado