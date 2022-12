(VIDEO) ¿Puede el dinero cambiar a las personas?, psicólogo Alberto Adames explica

Por Lidia Pinales.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Alberto Adames aseguró que la adquisición de dinero sí provoca cambios en los seres humanos y muchas veces influye de manera negativa en los mismos, hasta el punto de no saber cómo manejarlo.

“El dinero sí cambia al ser humano y hay personas que lamentablemente no tienen la capacidad para manejar dinero, pero no pueden no permitir que este lo cambie a nivel de personalidad o actitud”, afirmó Adames al participar en el programa “Con la Dra. Controversia” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El psicólogo manifestó que el dinero puede provocar cambios en un ser humano porque está asociado al sistema de recompensas y cuando la persona posee dinero se elevan sustancias químicas en su cerebro como la dopamina, la hormona del placer, creando un sentido de bienestar en la gente.

Otro punto importante que señaló es que, según investigaciones, una persona que haya nacido con dinero tiene menos posibilidades de cambiar su personalidad que una que lo haya adquirido durante el transcurso de su vida.

“El que nació con los recursos entiende que es algo normal, pero el que nunca lo ha tenido puede crear cierto grado de dependencia”, añadió Adames.

Dijo que es tan fuerte la dependencia que crearían las personas con el dinero que los recursos económicos pueden influir en su estado de ánimo, poniendo claros ejemplos como la gente que suele decir que cuando recibe dinero se le arregla el día.

Sostuvo además que cuando el dinero no es bien manejado tiene la capacidad de transformar a una persona humilde en alguien egocentrista y altanera, así como en avara e insaciable en términos económicos, mientras que también existe gente que, sin importar la cantidad de dinero que puedan tener, no pierden su esencia.

