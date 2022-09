(VIDEO) ¿Puede causar migrañas una dentadura desalineada?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Muchas de las visitas al neurólogo y oftalmólogo son motivadas por migrañas o frecuentes dolores de cabeza, sin tener conocimiento de que estos pueden estar relacionados con problemas bucales.

De acuerdo con la odontóloga Elaine Guerrero la oclusión: forma incorrecta en que se ajustan la mordida o una dentadura desalineada, puede ser la causante de los molestos dolores de cabeza, que muchas requieren de medicación.

La especialista en salud bucal realizó estas declaraciones al ser entrevistada por Yannerys Paulino y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, mientras explicaba que más allá de ser algo estético el alineamiento dental es una cuestión de salud.

Explicó que más que un lujo como es utilizado en ocasiones, los brackets tienen la responsabilidad de enderezar la sonrisa, evitando problemas en las articulaciones.

“Podríamos tener problemas a nivel de la articulación y hay personas que le da mucha migraña y no saben por qué, van a un oftalmólogo, a un neurólogo y no entiende la causa es simplemente un tema de oclusión, algo que un odontólogo puede resolver, un odontólogo ortodoncista, los brackets no son de lujo, son un tratamiento para embellecer la sonrisa, peor a la vez arreglan un problema en la cavidad bucal”, indicó.

Estética dental

Sostuvo que en ocasiones la estética dental no es una necesidad como tal, pero en muchos casos es utilizada para resolver traumas en la sonrisa o elementos que los obligan a guardar su sonrisa.

“En caso de los traumas si es necesidad, en el caso de los lujos es usada por personas que quieren verse más atractivos y le podemos brindar ese servicio”, comentó.

Expuso que las carillas dentales son parte de la estética odontológica; sin embargo, agregó que luego de colocadas las carillas de cerámica es difícil volver atrás, por eso, lo recomendable es ayudar al paciente a optar por un tratamiento menos invasivo.

En ese sentido, pronunció que la odontología moderna trata de ser más conservadora; por tanto, recomienda evitar los procedimientos innecesarios como la colocación de dientes en oro.

