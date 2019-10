(VIDEO) PTD por resolución estatuaria se llamará La Fuerza del Pueblo dirigido por Leonel

View this post on Instagram

El PTD ahora será La Fuerza del Pueblo; Llevará a Leonel como candidato presidencial EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) a partir de este domingo 20 de octubre se llamará La Fuerza del Pueblo mediante un acuerdo aprobado este domingo en el Primer Congreso del PTD, Pablo Alfonso Rosario. Francisco Luciano, Secretario General del PTD leyó el documento del acuerdo entre el PTD y La Fuerza del Pueblo donde quedó establecido que Leonel Fernández(@leonelfernandez), será el candidato presidencial de esa organización para las elecciones del 2020. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do