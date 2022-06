(VIDEO) Psiquiatra defiende proyecto de Ley de Salud Mental, pero advierte no es suficiente  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psiquiatra Ángel Almánzar, manifestó que el proyecto de Ley de Acceso, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación en materia de Salud Mental, de la autoría del diputado Aníbal Díaz, viene a corregir muchos “entuertos” dentro de la Ley de Salud de la República Dominicana.

Sin embargo, advirtió que a pesar del gran aporte que hará la pieza, modificando el catálogo de patologías de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para que la salud mental sea incluida en los seguros médicos, esta iniciativa por sí sola no es suficiente para abarcar todo lo referente a este sector.

“Celebramos el proyecto, lo defendemos, lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo. Es necesario ese proyecto, pero no es suficiente, sería un elemento que viene a facilitar a un segmento grande de la población el acceso al servicio y a gastos de bolsillos”, emitió.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Almánzar puntualizó que la ley es “muy necesaria”, pero no es suficiente, porque aun con su aprobación quedarían fuera los ciudadanos, que no trabajan y no tiene acceso a los servicios de salud, ni a los medicamentos.

(Ver en el minuto 30:34).

“Si no hay acceso a servicios a que un psiquiatra o un psicólogo y a que esos medicamentos estén ahí disponibles para los trastornos de salud mental, que son siempre crónicos, son a largo plazo y que si no se atienden aun los que fueran agudos llevan al sujeto a un deterioro y a una carga a las finanzas familiares y a las emociones familiares”, externó.

El profesional de la salud, comentó que tuvo la oportunidad de analizar a profundidad de analizar el proyecto de Ley del diputado Aníbal Díaz y resaltó que esta iniciativa facilitará la vida de muchas personas, disminuiría el gasto en medicamento por parte de la personas con padecimientos mentales que cuente una receta médica.

En ese sentido, aseguró que este proyecto es una forma de obligar a la ARS para a que den cobertura a las condiciones de salud mental, tanto para psicología como para psiquiatría, para medicamentos y rehabilitación.

Precisó, además, que hay que seguir empujando para que este proyecto se convierta en ley, debido a que el Ministerio de Salud Pública no tiene el “poder para obligar a las ARS”, por eso es importante la iniciativa.

“De ahí la importancia de este esfuerzo que está haciendo el diputado Aníbal Díaz y todos debemos empujarlo. Yo planteo que es muy necesario, pero no es suficiente, porque todavía queda un segmento de la población, que no trabaja y no tiene acceso a los servicios de salud, ni a los medicamentos”.

Relacionado