(VIDEO) Psiquiatra afirma población experimenta “desvirtúe social” y “expresividad de violencia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora de psiquiatría del Hospital Salvador B. Gautier, Alexandra Hichez sostuvo este lunes que los distintos crímenes que ha estado presenciando la sociedad dominicana en las últimas semanas vienen a causa de un “desvirtúe social” y una “expresividad de violencia” que vive la población, la cual sabría muy poco sobre salud mental.

“Nuestra población está muy susceptible, tenemos una de las sociedades más violentas a nivel de Latinoamérica, ocupamos el cuarto lugar, o sea, no es una gracia”, mencionó.

Hichez fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Indicó que tras eliminarse el confinamiento, las personas han puesto de manifiesto las frustraciones y emociones que tuvieron reprimidas durante el tiempo que permanecieron confinadas por el virus.

Asimismo, dijo que en el país no hay estrategias específicas para ayudar a la población a desarrollar herramientas que la ayuden a tener una mejor inteligencia emocional y reacción frente a situaciones que entienda no puede controlar.

También, señaló que en el país existe el problema de que las ARS no tienen una cobertura de salud mental y aquellas que han hecho excepciones quieren pagar una consulta a bajo costo, aunque oscilan entre 3,500 y 8,000 pesos, a muy bajo costo.

“Ejemplo, los intentos suicidas y las crisis no están cubiertas, el paciente que va a una emergencia con un intento suicida sabe que no tiene ningún tipo de cobertura y nadie me puede desmentir”, expuso.

Carencias en el Gautier

La doctora destacó que el Gautier tiene más de 60 años y más de 29 programas de especialidades médicas, y durante de las décadas del 80 resultó ser el buque insignia de los hospitales públicos, sin embargo, desde hace un tiempo viene presentando muchas carencias.

“Eso es producto de los años, de una atención no adecuada, no podemos decir que es una crisis actual. Yo tengo 17 años en el hospital y siempre hemos visto carencias muy importantes, lo que son utensilios básicos para departamentos como cirugía, medicina interna, emergencias”, expuso.

Reveló que frecuentemente están viendo que no tienen los abastecimientos en el tiempo requerido ni la cantidad necesaria para atender la población que va al hospital en busca de la atención médica.

Dijo que el departamento de psiquiatría que dirige es uno de los mejores a nivel de funcionamiento y no tienen las grandes carencias que experimentarían los demás porque reciben ayuda de laboratorios externos que le suplen medicaciones y utensilios para prestar el servicio.

Profesionales

Durante la entrevista Hichez aseguró que solo hay alrededor de 380 psiquiatras en función y solo pueden entrar 12 estudiantes por año a la residencia de psiquiatría, la cual dura cuatro años y la mayor concentración de estos profesionales estaría en la ciudad de Santo Domingo.

“La psiquiatría es la cenicienta de todas las especialidades y digo esto porque en mi promoción yo fui la única, entraba uno por año. El tema circunscribe en que a psiquiatría no entraban los mejores aspirantes porque no tenemos cultura de salud mental y desde hace unas décadas para acá es que se ha visto el tema de lo importante de la psiquiatría”, agregó.

