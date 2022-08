(VIDEO) Psicopedagoga afirma el ser humano es sexual y necesita educarse para las respuestas del cuerpo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicopedagoga Juana Núñez, expuso que muchas veces no se quiere reconocer que los humanos son seres sexuales, porque los padres se la pasan diciendo a las adolescentes que no deben tener relaciones, pero no les explican qué hacer cuando empiezan a sentir deseo de tenerlas.

En ese sentido, expresó que es necesario empezar educar a los niños “en las respuestas del cuerpo”, porque nadie le explica a las jovencitas que a veces “cuando están cerca de un varón les puede va a dar deseo sexual”; por tanto, no saben cómo cuidarse en situaciones como esta.

Al ser entrevistada por Roberto Santana, César Javier y Ramón Raposo en el programa “El Nuevo Diario Los Sábados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez agregó que la sociedad no está contemplando las dos caras de la moneda, porque a las niñas desde muy pequeñas se les viste y maquilla como adultas, pero se incuba la teoría de que al ser adolescentes no les puede dar deseo sexual.

“A las niñas se les está vistiendo como si fueran adultas, se les viste para atraer al macho desde muy temprana edad; entonces, te entrenan para que andes maquillada con la barriga afuera, con minifalda, con que bailes el perro y no te puede dar deseo sexual, cuando todo el mundo sabe que la naturaleza humana a partir de los diez y los doce empiezan esas hormonas a brotarse”, emitió.

(Ver a partir del minuto 31:13).

¿Cómo saber si tú hijo está siendo abusado?

La psicopedagoga comunicó que los niños tienen una manera muy fácil de demostrar si están siendo abusados o acosados, porque naturalmente los infantes “tienen confianza en los demás, ríen, viven y juegan, pero si se ven afectados tiende a mirar a algunas personas con miedo, se retiran o no juegan”.

“Esta es una señal, el niño se está ausentando, el niño está ahí, pero no es él. Aquí hay que prestar atención inmediatamente y no agredir al niño para que cuente, mejor vamos a acercarnos, despacio, porque a veces el niño no sabe cómo explicarlo, sabe que le hace daño, pero no tiene la capacidad de explicarlo”, emitió.

Asimismo, estimó que de manera institucional, en el ámbito familiar, en los medios de comunicación y con las medidas que hay que adoptar con el uso del internet, ha habido una irresponsabilidad en la forma de cuidar a los niños, porque no se toma en cuenta que todo lo que ocurre en la vida de un ser humano, por pequeño que sea, se queda grabado en su cerebro; por eso, aseguró que todo lo que tiene que ver con comportamiento dentro del hogar programa a los infantes a dar una respuesta.

“El cerebro de un niño pequeño atiende a la luz, al sonido y al movimiento, y exactamente lo que le damos a un niño desde que acaba de nacer.

Personas tóxicas

Sostuvo que de manera particular entiende que las personas tóxicas no se sienten atraídas por personas sanas.

“Una persona tóxica no llega donde una persona sana, para mi no existen los problemas de pareja, existen personas tóxicas que llegan a relaciones, porque cuando somos sanos, la relación de pareja es sana”, expuso.

