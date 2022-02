(VIDEO) Psicólogos afirman que el amor a primera vista no existe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los psicólogos Noel de la Rosa y Eladio Hernández concluyeron en conjunto, que el amor surge de luego de una consolidación de los sentimientos, que pasa de ser una expresión biológica a emociones ya aprendidas, y por tanto, para ellos el amor a primera vista no existe.

“El gusto es la primera impresión que tu puedes tener sobre una persona, el enamoramiento es un proceso que se da al interactuar con esa persona y el amor viene siendo la consolidación del sentimiento, porque independientemente de que esa persona no esté presente tu como quiera le guardas un afecto muy especial ya sea que esté presente o no”, externó De la Rosa.

Por su parte, Eladio Hernández indicó que “el amor se convierte de una expresión biológica a un sentimiento ya aprendido, ahí es cuando uno dice siento amor por ti, porque en la conveniencia he podido entender quien tu eres, y en lo que tu me beneficias internamente, porque eso es que el amor a primera vista no existe”.

Ambos fueron entrevistados por Yannerys Paulino, Brinio Batista y José Pérez en el programa “El Mundo Hoy”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 19:45).

Los profesionales de la psicología expresaron que lo que muchos califican “como amor a primera vista” es una especie de empatía, que con el trato se va convirtiendo en amor, agregando que muchos confunden la atracción con el amor.

De la Rosa enfatizó que a nivel mundial existe una existe un “analfabetismo” en términos de los sentimientos, asegurando que muchas veces la gente no entiende lo que siente, ni cómo lo siente, ni por qué lo siente.

Explicaron que la mayoría de las personas se enfocan en el amor erótico, y esta es la causa de que la mayoría de los matrimonios fracasen, porque cuando este se acaba las personas no le ven ningún sentido a estar juntos.

“La teoría del conductismo explicó que una exposición a un estímulo de manera recurrente va a eliminar o reducir la reacción que va a tener ese organismo. Se ha vendido la idea de que el sexo dura tanto tiempo y eso no es así ”, externó Noel de la Rosa.

Relacionado