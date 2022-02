(VIDEO) Psicólogo vincula costumbre de beber en colmadones a un factor de frustración

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo clínico y catedrático, Huberto Bogaert, indicó este viernes que la costumbre que muchos hombres y mujeres demostrarían al llegar el fin de semana y disponerse a tomar alcohol, en compañía de amigos o solos en los colmadones del país, tiene que ver con una frustración porque saben que el estudio no va a ser un factor determinante en su éxito profesional o para poder mantenerse en la vida.

“Hacen lo que creen que otros han hecho, estudian, pero no tienen esperanza, ¿Por qué?, porque en los países en que hay una movilidad social muy amplia la educación no garantiza siempre el que tú consigas un empleo y el que tú puedas llevar una vida digna”, explicó.

Bogaert fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 38:17).

Además señaló que las personas se hacen amigas de tomar alcohol, porque este puede liberar tensiones en el individuo, no obstante puntualizó, que las bebidas alcohólicas también pueden causar depresión, por lo que representan un arma de doble filo.

También, el especialista en salud mental se refirió a los individuos superdotados e indicó que esas personas pertenecen a una desviación típica y en países de pocos recursos emigran o se frustran, a diferencias de otras economías de mayor desarrollo como China, donde hay toda una actividad de selección de esas personas.

Explicó que los individuos superdotados, no son personas comunes y corrientes, sobre todo, porque pueden tener una inteligencia específica en un área determinada que puede no tener asidero en las sociedades en que viven, ello es algo que se debe determinar a la hora de emplearlos y que sean de provecho.

Eliminación de restricciones

En otro orden, el psicólogo clínico indicó que pueden haber muchos factores individuales por los que dominicanos y dominicanas mantienen al día de hoy el uso de mascarilla, a pesar de haberse eliminado las restricciones por la pandemia, entre ellos el que cuando a las personas les permiten cierto margen de libertad ellas mismas se atribuyen individualmente cierta coerción.

“Al darle a cada cual el derecho a asumir su responsabilidad con respecto a eso muchas personas pueden decir, ¿ven acá, qué es esto? La conducta de los seres humanos no es en la mayoría de las ocasiones algo racional, la racionalidad es algo relativamente escaso”, explicó.

Expuso que en las situaciones en las que las autoridades tratan de controlar o deliberar el uso de determinadas cosas las personas reaccionan individualmente de acuerdo a su personalidad.

Ante la pregunta, ¿a qué se debe la resistencia de algunas personas a vacunarse contra la COVID-19?, el especialista en salud mental explicó que en el mundo entero tiende a haber desconfianza hacia lo que representan las gobiernos y las farmacéuticas, por lo que surgen mitos y sospechas injustificadas entorno a ese fármaco.

El doctor reveló que esa es la manera de pensar de muchos jóvenes que por lo general dirían cosas como que se vacunarían con la dosis de un laboratorio equis, pero no con las demás farmacéuticas porque sospechan que le pueden controlar su ADN, etc.

“Muchas veces esas personas no saben lo que es el ADN, pero sospechan, entonces en un país como el nuestro que hay una tendencia paranoide no es raro encontrar que jóvenes, adolescentes que sospechen que quieren hacer un control, sobre todo cuando ellos creen que el COVID no los puede afectar a ellos de una manera contundente”, agregó.

Relacionado