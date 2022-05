(VIDEO) Psicólogo Mario Minaya: “La energía sexual es la fuerza que mueve al mundo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Mario Minaya manifestó que la energía sexual es la fuerza que mueve al mundo y esto se debe, según explicó, a que no existe otro poder que haga a las personas estar dispuesto a realizar ciertas “locuras”, argumentado que el primer paso para identificar a una persona enamorada es medir su nivel de inconciencia.

“Lo primero que identifica a una persona enamorada es el grado de inconciencia, si hay demasiado conciencia no está enamorado, por eso es que yo he dicho siempre que el que piensa no se casa con nadie. El amor fue diseñado para que en la fase inicial tú no pienses, todo lo interpretas en función de eso, las canciones, hasta los defectos de la gente tú los retuerces a favor”, comunicó.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el especialista externó que muchas veces hay personas que arrastran situaciones de inseguridad que no tienen que ver con su pareja, sino que se podría tratar de alguien que sufrió algún abandono y cuando a sus vidas llega algo nuevo lo quieren retener producto de ese trauma.

(Ver entrevista en el minuto 19:51).

“Hay gente que nació rechazada y lo poquito que puede conseguir se aferra a ello, porque teme seguir perdiendo, porque el abandono se puede interpretar como perdida o como maltrato, nosotros una sociedad de mucha gente abandonad, el abandono aquí no se ha estudiado”, destacó.

En ese aspecto, expresó que “hay personas que con 50 años son adolescentes y no han logrado superar un estilo de vida de decisiones permanentes y un segundo es el trastorno del estado de ánimo”.

Asimismo, sostuvo que detrás de muchas situaciones en pareja, existe una depresión no tratada, debido a que esta general un displacer que requiere de unos picos emocionales, tras explicar que en este tipo de casos cuando la dopamina se ausenta el ser humano siente la necesidad de compensar esa falta.

“Ahí tú te distraes en todo lo que sea picos emocionales, llámese drogas, pornografía, velocidad, todo eso produce unos picos de dopamina que te distraen. Por lo general las personas en estas canciones se buscan una infidelidad, porque lo prohibido genera un adicional”, indicó.

En cambio, aclaró que lo antes expuesto no es sinónimo de enamoramiento, porque el amor implica una visión de bienestar común.

Temperamento

Planteó que el ser humano tiene la capacidad de manejar su temperamento y convertirlo en carácter, poniendo como ejemplo que una persona puede venir de una familia violenta y canalizarlo forjando un carácter para bien.

“Yo puedo decidir ahora abdicar de todo eso que no produce resultados y dejarla a un lado, por ejemplo muchos hombres me dicen: la infidelidad está en mi naturaleza, pero yo les digo que hay muchísimas cosas más en su naturaleza, en tu naturaleza está la grandeza, ¿y tú que has hecho?”

En ese sentido, destacó que a la gente le cuesta crear conciencia de daños, porque trae remordimientos y si estos factores no se dan es muy poco probable que en sus vidas se produzca un cambio, debido a que esta es la secuencia de sanación.

“Lo que sustituye el arrepentimiento, es una justificación que genera mediocridad, que genera zona de confort y un estilo de vida improductivo”, emitió.

Relacionado