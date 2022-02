(VIDEO) Psicólogo Felipe Rodríguez dice el cerebro no está entrenado para tomar decisiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El psicólogo organizacional Felipe Rodríguez, sostuvo que el hecho de que el cerebro se bloquea cuando está estresado se debe a que este órgano no está entrenado para tomar decisiones, debido a que su función biológica es mantener con vida a las personas.

“Cuando uno se tensa en una conversación uno se estresa y el cerebro se bloquea, porque el cerebro tiene un propósito biológico y es mantenernos vivos, su función es mantenerse vivo”, indicó.

“Para tomar decisiones uno tiene que entrenarse, porque el cerebro no está preparado para tomarlas,” expuso el psicólogo tras poner como ejemplo que antes las personas solo actuaban por instinto, y solo tenían que pelear o huir, sin embargo, dijo que en la actualidad el hombre puede sostener una conversación.

Rodríguez fue entrevistado junto a Veruska Núñez por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:10).

Además, agregó que el hábito de decidir las cosas que son convenientes se puede cultivar, por tanto, definió la felicidad como la toma de decisiones que permite a las personas mantenerse optimistas y confiados ante la adversidades.

“Yo creo que la felicidad es una decisión de mantener un sentido de fe y optimismo a pesar de que tenga escasez, a pesar de tener alguna diferencia con mi esposa, de no tener un desempeño adecuado en el trabajo, a pesar de todo esto, la felicidad es decidir”, expresó.

Enfatizó que ser feliz es declararse entusiasmado aunque visiblemente no hayan motivos, tras indicar que la felicidad no es un destino al que se puede llegar y detenerse a disfrutar del paisaje, sino que es la capacidad de tomar como una aventura cada trayecto de la vida.

“La felicidad es una construcción social, la felicidad como tal, tal vez no exista, muchas personas la confunden con el tener dinero y dicen que probablemente el dinero no genere la felicidad, pero me deja muy cerca. Yo creo que la felicidad no es más que una decisión”, insistió.

El diálogo y los desacuerdos

Durante la entrevista, la también psicóloga Veruska Núñez se refirió a la convivencia en pareja, y en ese sentido abordó la importancia de establecer acuerdos a través del dialogo.

En conjunto la pareja de esposos, habló de la relevancia de establecer límites por medio del diálogo, argumentando que esto tienen el mismo impacto en los amantes como en los niños en su etapa de crecimiento, debido a que por medio de ellos se dan a conocer los lineamientos que por los que se va a regir esa relación y los acuerdos a los que se puede llegar.

“En esta parte es importante no tener ese diálogo interno que nos aleja de la posibilidad de tener una buena conversación, es bueno siempre partir de premisas positivas, premisas que hagan que el otro comprenda mejor tu intención”, comunicó Rodríguez.

Sin embargo, el coach declaró que no estar de acuerdo en algo es bueno porque eso significa que la otra persona si está prestando atención durante el diálogo, en tal sentido, expresó que los desacuerdos son necesarios porque de ese modo se puede fortalecer una relación si este se trata de la forma adecuada.

“La primera parte es escuchar, luego indagar en qué no está de acuerdo específicamente, debo controlar el impulso de dar mi opinión, y cuando el otro se sienta entendido, ahí tu puedes expresar tu punto de vista”, subrayó.

