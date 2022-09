(VIDEO) Psicólogo afirma RD “es un manicomio abierto”; pide se preste atención a salud mental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Holando Gesualdo, presidente del centro Resilio Medicina Conductual, manifestó que la República Dominicana se ha convertido “en un manicomio abierto”, debido a la cantidad de enfermos mentales que ocupan las calles de las distintas ciudades.

Para el especialista, la palabra que podría definir las condiciones en que se encuentra la salud mental en el país es “desastre total”, e indicó que si los sectores económicos calculan las pérdidas monetarias que les causan las patologías psicológicas, invertirían para que esta situación mejore.

En ese aspecto, agregó que la principal causa de ausentismo laboral es la depresión y esto se refleja en pérdidas sustanciosas para las empresas que deben pagar licencias requeridas a través de un certificado médico.

Gesualdo emitió estas declaraciones al ser entrevistado por los doctores Joselyn Sánchez, Rafel Cisneros y Víctor Calderón en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que es muy grave el desorden de enfermedades mentales existentes en la República Dominicana, por la poca atención que se le ha prestado a este sector.

Precisó que el 4% de Producto Interno Bruto (PIB) que la República Dominicana destina para educación, es lo que otros países invierten para tratar una sola de las patologías psicológicas, cifra que supera el presupuesto para la salud pública a nivel general en el territorio nacional.

El profesional de la psicología pronunció que tratar una condición mental desde los hogares puede llegar a costar RD$25,000 mensuales, siendo esta la opción más asequible.

“¿Cómo una persona de escasos recursos puede tener un paciente, cuando el tratamiento de un paciente puede estar en 20 y 25 mil pesos mensuales? ¿De dónde va a sacarlo?, y eso es en la casa”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que esta tarea se torna más complicada, porque las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no cubren los tratamientos relacionados a la salud mental.

“No cubren prácticamente nada, la salud mental no está cubierta, eso es algo increíble que en este país las ARS se hayan burlado, por eso, en la salud mental no hay cobertura de salud mental a nivel privado, los seguros no le cubren la medicina, no hay internamiento”, indicó.

Puntualizó que si al menos el país tuviera un sistema público que resolviera todos los problemas de salud mental, el desorden latente no se agudizaría; sin embargo, comentó que el sistema estatal no está en la capacidad de atender las necesidades sociales.

