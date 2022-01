(VIDEO) Psicólogo advierte individualismo evita que las personas puedan trascender en la vida 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Eugenio Pérez Soto advirtió que el individualismo es lo que muchas veces evita a las personas encontrar su sentido de vida y trascender en el mundo, asegurando que el propósito de la existencia está en plasmar cada acto que realiza a través de su transitar en compañía de alguien.

“Hay mucha gente que vive un individualismo, donde no hay un otro y se sienten muy solos y muy vacíos, porque no saben lo que es el ámbito del encuentro, es que el sentido de la vida es algo maravilloso porque con él entendemos cada oportunidad que tenemos para vivir y que no es bueno dejar pasar”, expresó.

Pérez Soto externó estas declaraciones en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla EN el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 02:14).

Expuso que la plenitud es vivir el día a día con profundidad, pasarla lindo, compartir, reír al lado de un compañero, y aseguró que la vida no es plena si no existe un acompañante que brinde significado a los días de cada individuo.

“El tema es cuando desaparece el otro como persona y con esa persona se va la plenitud de vida, solo comparto por descarga, por pasar un momento que queda sin significado, a veces decimos yo lo hago porque me siento bien yo, pero eso es una vida vacía, replegado sobre mí mismo”, indicó.

Insistió que una vida plena es aquella en la que la persona puede contar con alguien que le brinde un motivo por el cual celebrar sus días, porque a su entender cada ser llega a este mundo para encontrar un sentido de trascendencia que le ayude a crecer, pero eso no es algo que se logra de manera individual.

“Es que no ser así sería una vida hueca y no tendríamos nada por qué vivir, en cambio vivimos para darnos y entregarnos para amar, pero es primero el amor a nuestra propia vida, por eso siempre abogo por vivir cada momento amando mí vida”, externó.

